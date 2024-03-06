Японський автовиробник офіційно презентував новий плагін Toyota CH-R PHEV. Автомобіль здатний подолати 66 км виключно на електриці, а у змішаному циклі його витрати на 100 км сягають 0,9 літра.

Toyota CH-R PHEV буде конкурувати з Kia Niro PHEV, Cupra Formentor e-Hybrid та BMW X1 25e PHEV. Гібридна установка авто являє собою чотирициліндровий 2,0-літровий бензиновий двигун та електромотор з батареєю місткістю 13,5 кВт-год, що забезпечують сумарну потужність 220 к.с. та крутний момент 188 Нм.

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Модель PHEV є найшвидшою серед усіх C-HR, адже має розгін від 0 до 100 км/год за 7,2 секунди. Рівень стандартного обладнання залишається незмінним незалежно від версії й пропонує ті ж додаткові пакети безпеки та преміумобладнання, доступні на додаток до вже багатого списку обладнання.

Бортовий зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт дозволяє Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 заряджати батарею від нуля до 100% менш ніж за дві з половиною години при використанні додаткового кабелю та зарядного пристрою Wallbox.

Зарядка за допомогою домашнього електричного підключення також можлива за допомогою зарядного кабелю Type 2, який постачається разом з авто. Також є опція дистанційного запуску та зупинення зарядки за допомогою додатку My Toyota, якщо автомобіль підключено до мережі.

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Toyota CH-R PHEV пропонується з новим унікальним забарвленням «bi-tone+» з контрастним чорним дахом та дисками 20 розміру. В салоні версія PHEV, як і більшість версій CH-R, пропонується з 12,3-дюймовим екраном мультимедіа, що має бездротове підключення Apple CarPlay або Android Auto, проєкційним дисплеєм та аудіосистемою JBL.