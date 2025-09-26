Новий Subaru Forester зʼявився в українських автосалонах

26 вересня в Києві відбулась презентація Subaru Forester шостого покоління. Модель змінилась еволюційно, водночас зберегла традиційні для прихильників бренду цінності.

Модель Forester – найбільш популярна в лінійці Subaru, її частка складає 25-30% продажів бренду. Нове покоління призначено для тих, хто легкий на підйом у житті – тобто в будь-який час може вирушити назустріч пригодам. Новинка підтримує головний тренд галузі – електрифікацію, тож вже в наступному році в продажі зʼявиться гібридна версія.

Зовні Subaru Forester отримало нове “обличчя” та дещо виросло в розмірах – в довжину та ширину. Важливу роль в дизайні відіграло покращення аеродинаміки – зокрема, ребра в кузові та на бампері знижують опір повітрю та забрудненість машини під час негоди.

Головний пріоритет конструкторів – безпека пасажирів та всіх тих, хто оточує автомобіль. Для цього кузов став ще на 10% жорсткішим (минуле покоління – на 70%), в стандартне обладнання включені всі системи безпеки. Наприклад, додаткова подушка безпеки розміщена під ногами пасажира. Вона під час ДТП зменшує навантаження на хребет пасажира.

В традиційну для Subaru систему EyeSight входить додаткова широка камера, яка слідкує за ситуацією. При цьому автомобіль самостійно гальмує в багатьох випадках – коли бачить перешкоду під час повороту на перехресті або навпроти руху.

В салоні – стрілочна панель приладів та великий вертикальний дисплей з розміщеними збоку кнопками керування клімату. Сидіння водія 10 отримали позицій керування замість восьми у попередника, кращу бокову та поперечну підтримку.

Покращена шумоізоляція – зокрема, чіткість розмов спереду стада вищою на 3,4%, а на другому ряду – на 12,5%. У “шостому“ Forester використана рульова рейка з двома валами. Це забезпечує кращу точність керування та меншу затримку реакцій.

Наявні в Україні автомобілі оснащуються модернізованим 2,5-літровим атмосферним двигуном на 185 к.с., у якого крутний момент виріс до 247 Нм. При цьому витрата пального становить 10,1 літрів на 100 кілометрів у місті, 6,7 на трасі та 7,9 літри – у змішаному циклі.

Трансмісія традиційно варіаторна, цього разу має можливість ручного перемикання на 8 ступенів. Традиційний постійний повний привід тепер розподілений не навпіл, а 60% на передню вісь та 40% на задню – відповідно до навантаження на осі. Фірмова система X-Mode розподіляє крутний момент між кожним колесом окремо.

Наразі в українських офіційних дилерів представлені Subaru Forester в трьох комплектаціях. Початкова Limited за 1 833 тисячі грн. ($43600) відрізняється двоколірними 18-дюймовими дисками, чорними рейлінгами на даху, мультимедійкою на 6 динаміків, тканинною оббивкою сидінь.

Версія Sport за 1 899 000 ($45200) отримала синю стрічку на радіаторі, чорні колісні диски, дворежимний X-Mode, вбудовану навігацію, оббивку сидінь з екошкіри.

Топова версія Touring оцінена в 2 039 000 грн ($48540). У неї двокольорові колісні диски, безпровідна зарядка телефону, панорамний дах, преміальна аудіосистема Harman Kardon на 11 динаміків, сидіння з перфорованої шкіри та замші.