Новий Subaru Forester помітно змінився, проте революції у дизайні не відбулося.

Прем'єра моделі шостого покоління відбулася на автосалоні в Лос-Анджелесі: революції не відбулося, проте Forester все ж таки помітно покращав зовні, а ось сучасне оснащення на зразок віртуальної панелі приладів йому не дісталося — цифрової «приладки» немає навіть за доплату. Проте список опцій поповнився вентиляцією крісел і з'явилася можливість підключити смартфон до мультимедійної системи без проводів.

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«Шостий» Forester можна впізнати по збільшених радіаторних гратах у чорних рамках, а також по вентиляційних прорізах у передніх колісних арках. Крім того, віконна лінія розташована нижче, змінилася форма задніх стійок і ліхтарів – останні відтепер поєднує глянсова чорна смуга. Загалом зовнішні зміни носять еволюційний, але не революційний характер.

Габарити теж змінилися несильно: висота, відстань між осями та дорожній просвіт (221 мм) залишилися сталими, при цьому Forester трохи витягнувся в довжину і збільшився завширшки. У Subaru відзначають, що було посилено кріплення підвіски, а при виробництві кузова тепер використовується нова технологія зварювання, що дозволило збільшити жорсткість кузова при крученні на 10 відсотків. Крім того, було доопрацьовано кермо. Що стосується платформи, то в основі нового Fotester лежить все той же «візок» SGP (Subaru Global Platform), на якому базувалася і модель п'ятого покоління.

Салон Forester виглядає класичним через аналогову панель приладів і розмаїття фізичних кнопок. Втім, Форестер має 11,6-дюймовий центральний екран мультимедійної системи (у базових комплектаціях його діагональ становить сім дюймів), об'єднаний в єдину консоль з сенсорним дисплеєм кліматичної системи. Заявлено доопрацьований комплекс фірмових допоміжних систем EyeSight – за рахунок додаткової камери Forester став краще розпізнавати пішоходів та велосипедистів. З'явилися електричний підсилювач гальм та система кругового огляду.

У США новий Subaru Fotester продаватиметься з колишнім атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра у зв'язці з варіатором Lineartronic, привід — повний. Віддача двигуна змінилася: тепер він розвиває 183 кінську силу замість колишніх 185 сил і 241 Нм крутного моменту, а не 239 Нм.

Старт продажів намічено на весну наступного року, ціни поки що не оголошені. Найближчими місяцями Subaru покаже Forester шостого покоління для інших ринків.