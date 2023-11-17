Новый Subaru Forester заметно изменился, но революции в дизайне не произошло.

Премьера модели шестого поколения состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе: революции не произошло, однако Forester все же заметно улучшился снаружи, а вот современная оснастка вроде виртуальной приборной панели ему не досталась — цифровой «приборки» нет даже за доплату. Однако список опций пополнился вентиляцией кресел и появилась возможность подключить смартфон к мультимедийной системе без проводов.

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«Шестой» Forester можно узнать по увеличенной радиаторной решетке в черных рамках, а также по вентиляционным проемам в передних колесных арках. Кроме того, оконная линия расположена ниже, изменилась форма задних стоек и фонарей – последние теперь объединяет глянцевая черная полоса. В целом внешние конфигурации носят эволюционный, но не революционный характер.

Габариты тоже изменились несильно: высота, расстояние между осями и дорожный просвет (221 мм) остались прежними, при этом Forester немного вытянулся в длину и увеличился в ширину. В Subaru отмечают, что было усилено крепление подвески, а при производстве кузова теперь используется новая технология сварки, что позволило увеличить жесткость кузова при кручении на 10 процентов. Кроме того, был доработан руль. Что касается платформы, то в основе нового Fotester лежит все та же «тележка» SGP (Subaru Global Platform), на которой базировалась и модель пятого поколения.

Салон Forester выглядит классическим из-за аналоговой приборной панели и разнообразия физических кнопок. Впрочем, у Форестера есть 11,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы (в базовых комплектациях его диагональ составляет семь дюймов), объединенный в единую консоль с сенсорным дисплеем климатической системы. Заявлен доработанный комплекс фирменных вспомогательных систем EyeSight – за счет дополнительной камеры Forester стал лучше распознавать пешеходов и велосипедистов. Появились электрический усилитель тормозов и система кругового обзора.

В США новый Subaru Fotester будет продаваться с прежним атмосферным двигателем объемом 2,5 литра в связке с вариатором Lineartronic, привод полный. Отдача двигателя изменилась: теперь он развивает 183 лошадиную силу вместо прежних 185 сил и 241 Нм крутящего момента, а не 239 Нм.

Старт продаж намечен на весну следующего года, цены пока не объявлены. В ближайшие месяцы Subaru покажет Forester шестого поколения для других рынков.