Воздушное, футуристическое купе Subaru Sport Mobility Concept дебютировало вместе с шести роторным коптером под названием Air Mobility concept.

Для случайных наблюдателей на Japan Mobility Show могло показаться, что странный с виду НЛО собирался приземлиться на футуристическое двухдверное купе с тонкими фарами, крепким кузовом и широкой посадкой. На самом деле, Subaru решила дебютировать на выставке с двумя автомобилями – одним для дороги, другим для воздуха. Поздоровайтесь с концепциями Sport Mobility и Air Mobility.

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Кстати, Subaru не упоминает SVX 1990-х годов о концепте Sport Mobility Concept, но мы уверены, что видим все виды сходства. Оба – большие двухдверные купе с тонкими фарами. У обоих есть какая-то удивительная особенность. И ни один, кажется, не вписывается в конкретный автомобильный жанр. К примеру, концепт Sport Mobility не ездит так высоко, как типичный кроссовер. Это чистое купе? Это чистый кроссовер? Это как-то связано с концепцией Air Mobility и взлетает?

Ответ на последний вопрос – нет. Эти две концепции были представлены вместе, поскольку каждая представляет больше свободы в мобильности. В этом отношении концепт Sport Mobility представлен в качестве аккумуляторного электрического автомобиля, которым приятно ездить куда угодно, в любое время и при любых условиях.

К сожалению, Subaru не дает подробностей относительно того, как именно концепт пользуется городом. Но, как нам сказали, у него низкое положение за рулем с сиденьем, установленным в центре кабины, все для приятных впечатлений за рулем. Это, безусловно, интересный выбор, и он тоже удивителен.

Концепт выглядит очень длинным в профиль, и хотя панели кузова немного коренастые, крыша расположена довольно низко. Боковое стекло не имеет сегментированных окон, как это было у SVX, но лобовое стекло концепции создает подобный общий вид. Смешайте все вместе со странными сиденьями, закрытыми колесами и тонкими фарами, и мы должны думать, что кто-то из команды дизайнеров Subaru имел в виду начало 1990-х, создавая эту машину.

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Концепция Sport Mobility представлена исключительно как выставочная модель, поэтому не ожидайте, что она будет в производстве, но может повлиять на будущие предложения. Что касается Air Mobility Concept, он раскачивает шесть роторных лопастей, окружающих небольшую кабину. Это тоже чисто концепция, но Subaru говорит, что инженеры из аэрокосмического и автомобильного подразделений сотрудничают, чтобы провести демонстрацию полетов.