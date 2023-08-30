Покупатель получил оригинальные шины и множество счетов-фактур и чеков, показывающих историю технического обслуживания.

Прототип Subaru Impreza 22B 1998 года выпуска, ранее принадлежавший легенде чемпионата мира по ралли Колину Макрейу, принес эквивалент 606 042 долларов (480 500 фунтов) на аукционе фестиваля в Сильверстоуне 26 августа. Это был первый раз, когда автомобиль был доступен на публичном аукционе.

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Subaru выпустила этот 22B в ноябре 1998 года. Это был один из трех прототипов раллийной модели ограниченной серии. Автопроизводитель сделал 400 из них для Японии, 16 для Соединенного Королевства, 5 для Австралии и трио предсерийных экземпляров. Экземпляры для Японии раскупили в первый день.

Название 22B происходит от бренда сигарет 555, который в то время спонсировал команду Subaru WRC. В шестнадцатеричном коде 555 означает 22B. 22B отметил победу команды Subaru WRC в трех последовательных чемпионатах производителей WRC – 1995, 1996 и 1997 годах. Он также отметил 40-ю годовщину автопроизводителя.

Автомобиль оснащен 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем EJ22 с турбонаддувом. Фабрика оценила его мощность в 276 лошадиных сил в соответствии с соглашением японских автопроизводителей о производительности того времени, где они не рекламировали мощности выше этой. Subaru также модифицировала передаточные числа, сцепление, карданный вал, тормоза и подвеску, чтобы быть максимально приближенным к машине WRC.

Subaru предложила один из прототипов 22B Колину Макрейу, чемпиону WRC в гонках в 1995 году. Машина не была подарком, он должен был ее купить. Субару разрешили штурману МакРэй Ники Гристу и Дэвиду Лапворту из ProDrive приобрести вторую и третью предсерийные модели.