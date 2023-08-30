Покупець отримав оригінальні шини та багато рахунків-фактур і чеків, що показують історію технічного обслуговування.

Прототип Subaru Impreza 22B 1998 року випуску, який раніше належав легенді чемпіонату світу з ралі Коліну Макрейу, приніс еквівалент 606 042 доларів (480 500 фунтів) на аукціоні фестивалю в Сільверстоуні 26 серпня. Це був перший раз, коли цей автомобіль був доступний на публічному аукціоні.

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Subaru випустила цей 22B у листопаді 1998 року. Це був один із трьох прототипів ралійної моделі обмеженої серії. Автовиробник зробив 400 з них для Японії, 16 для Сполученого Королівства, 5 для Австралії та тріо передсерійних екземплярів. Екземпляри для Японії розкупили в перший день.

Назва 22B походить від бренду сигарет 555, який на той час спонсорував команду Subaru WRC. У шістнадцятковому коді 555 означає 22B. 22B відзначив перемогу команди Subaru WRC у трьох послідовних чемпіонатах виробників WRC – 1995, 1996 та 1997 роках. Він також відзначив 40-ту річницю автовиробника.

Автомобіль оснащений 2,2-літровим чотирициліндровим двигуном EJ22 з турбонаддувом. Фабрика оцінила його потужність у 276 кінських сил відповідно до угоди японських автовиробників про продуктивність на той час, де вони не рекламували потужності, вищі за цю. Subaru також модифікувала передавальні числа, зчеплення, карданний вал, гальма та підвіску, щоб бути максимально наближеним до машини WRC.

Subaru запропонувала один із прототипів 22B Коліну Макрейу, чемпіону WRC у гонках у 1995 році. Машина не була подарунком, він мав її купити. Субару дозволили штурману МакРей Нікі Ґрісту та Девіду Лапворту з ProDrive придбати другу та третю передсерійні моделі.