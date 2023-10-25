Повітряне, футуристичне купе Subaru Sport Mobility Concept дебютувало разом з шести роторним коптером під назвою Air Mobility concept.

Для випадкових спостерігачів на Japan Mobility Show могло здатися, що дивний на вигляд НЛО збирався приземлитися на футуристичне дводверне купе з тонкими фарами, кремезним кузовом і широкою посадкою. Насправді Subaru вирішила дебютувати на виставці з двома автомобілями – одним для дороги, іншим для повітря. Привітайтеся з концепціями Sport Mobility та Air Mobility.

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До речі, Subaru не згадує SVX 1990-х років щодо концепту Sport Mobility Concept, але ми впевнені, що бачимо всі види схожості. Обидва — великі дводверні купе з тонкими фарами. В обох є якась дивна особливість. І жоден, здається, не вписується в конкретний автомобільний жанр. Наприклад, концепт Sport Mobility не їздить так високо, як типовий кросовер. Це чисте купе? Це чистий кросовер? Це якось пов’язано з концепцією Air Mobility і злітає?

Відповідь на останнє запитання – ні. Ці дві концепції були представлені разом, оскільки кожна представляє «більше свободи в мобільності». У цьому відношенні концепт Sport Mobility представлений як акумуляторний електричний автомобіль, яким приємно їздити куди завгодно, у будь-який час і за будь-яких умов.

На жаль, Subaru не надає подробиць щодо того, як саме концепт користується містом. Але, як нам сказали, він має низьке положення за кермом із сидінням, встановленим у центрі кабіни, усе для приємних вражень за кермом. Це, безумовно, цікавий вибір, і він також дивний.

Концепт виглядає дуже довгим у профіль, і хоча панелі кузова трохи кремезні, дах розташований досить низько. Бокове скло не має сегментованих вікон, як це було у SVX, але лобове скло концепції створює подібний загальний вигляд. Змішайте все разом із дивними сидіннями, закритими колесами та тонкими фарами, і ми повинні думати, що хтось із команди дизайнерів Subaru мав на увазі початок 1990-х років, створюючи цю машину.

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Концепція Sport Mobility представлена виключно як виставкова модель, тому не очікуйте, що вона буде у виробництві, але вона може вплинути на майбутні пропозиції. Що стосується Air Mobility Concept, він розгойдує шість лопатей ротора, що оточують невелику кабіну. Це також суто концепція, але Subaru каже, що інженери з аерокосмічного та автомобільного підрозділів співпрацюють, щоб провести демонстрацію польотів.