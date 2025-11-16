Тест-драйв Subaru Forester: знаєш, що маєш

Subaru Forester 2025 року – це не черговий рестайлінг, а нове покоління. Шосте. Але більш чесно та в дусі часу вони б могли його назвати Forester 5.1. Суттєво покращений, причому усюди. Він навіть на 30 мм довший та на 15 мм ширший за попередника. Висота не змінилась – має ж буде щось стабільне в цьому мінливому світі.

На тест-драйві у нас максимальна комплектація Touring. Це означає, що ми отримали все: перфоровану шкіру, звук Harman Kardon, підігріви всього, до чого можна дотягнутися і величезний 11,6-дюймовий екран, який, на щастя, не забрав усіх фізичних кнопок. З цим усім Forester Touring обійдеться вам у 2 039 000 гривень. Щоб було дешевше, можна обрати версію Sport (вона відрізняється зеленими елементами на радіаторній решітці на кузові та сидіннями з екошкіри) або ж Limited (тканинний салон, менше опцій).

Дизайн: здивуйте чимось іншим

Якщо ви очікували, що Subaru раптом випустить щось, що змусить здивовано крутити головою вслід, то ви не знаєте японців. Щоб визначити нове покоління Forester, потрібно його роздивлятись. Затемнена решітка радіатора, в яку інтегровані дворівневі фари. Масивні пластикові накладки по всьому кузову підкреслюють позашляховий характер.

Японці кажуть, що у нього "міцний, величавий вигляд". А мені здається, що він виглядає так, ніби йому абсолютно начхати на те, що ви про нього думаєте. Він приїхав не на показ мод. Він приїхав працювати. Причому він давно знає, як це: спокійно проїжджати там, де інші побояться навіть капот встромити.

Головне, що вони не змінили: оглядовість. Вона тут на висоті, причому як в прямому, так і переносному сенсах. Таке враження, що японці спочатку зробили крісло і кермо, а вже потім додали кузов, переконавшись, що він не обмежує ваш погляд. А це на наших дорогах безцінно. Також на першому плані безпека. Якщо водій впевнений, що автомобіль безпечний, він може йому довіряти й в інших дисциплінах.

Що під капотом

Для України пропонується унікальна версія: 2,5-літровий атмосферний опозитний двигун Boxer (FB25). Ні, газ поставити не можна – тут пряме впорскування і ще маса сучасних рішень, які не сприймають втручання місцевих майстрів. Наприклад, тиск підвищений до 12 барів, а форсунки за цикл роблять аж 13 впорскувань. Тож цей удосконалений японськими інженерами мотор видає чесних 185 кінських сил і 247 Нм крутного моменту. Це забезпечує немаленькій машині прискорення до 100 км/год за 9,7 секунди.

Це не шалена динаміка, згоден. Це... адекватність. Це не той автомобіль, на якому ви будете змагатися зі світлофора з юним власником "зарядженого" хетчбека. Це той автомобіль, на якому ви будете просто їхати. Lineartronic CVT працює "плавно і результативно", що в перекладі означає: "він не виє, як божевільний, якщо ви натиснете педаль, але і не змусить вас відчути прискорення, що викликає острах". Але при інтенсивному розгоні імітує невеличкі перемикання передач.

Опозитний двигун, окрім впізнаваного звуку, дає низький центр ваги, і це відчувається. Кермо на швидкості "наливається тяжкістю", і в поворотах Forester тримається впевнено, напрочуд контрольовано, як для кросовера. Але! Коли ви йдете на обгін на трасі зі 130 км/год, ви безумовно хочете "більшого". Природно – адже це не болід. Це робоча конячка.

Заявлена витрата палива (7,9 л/100 км у змішаному циклі) — це, хіба що для ідеальних умов. У реальних (120-130 км/год траса та місто) він виходить на рівень 9,7–10,5 л/100 км. І це, мабуть, єдина справжня вада Forester.

Бездоріжжя: ось він де втече від конкурентів

У його рідній стихії – поза твердими дорогами – Subaru справді може втерти носа всім своїм конкурентам. Адже поки інші з покоління у покоління ставали міськими франтами, Forester зберіг душу. У нього 22 см кліренсу та постійний повний привід Symmetrical AWD. Щоправда, тепер співвідношення тяги між передньою та задньою осями не 50:50, а 60:40. Більше на передку, адже там машина важча. І ця формула працює не гірше, ніж попередня.

Ми залізли на позашляхову трасу, де змагаються спеціально підготовлені багі та позашляховики. Та ще й у типово осінню погоду – дощ, мряка, під колесами суцільне місиво. Пройшли все: каміння, багнюку, глину, влаштували діагональне вивішування... І що? А нічого. Увімкнули X-Mode у режим "глибокий сніг/багнюка", і він просто поліз. Без зайвих драм, без істерик, без тріскучих систем. Гребе собі, та й все. А якщо ви боїтеся спускатися, то система допомоги при спуску сама контролює швидкість (5 км/год), щоб довезти усіх цілими та не переляканими.

Саме тут доречним виявилась система кругового огляду на 360 градусів – вона дає змогу роздивитись небезпечні гілки та камені ніби зверху, з висоти дрона. А покращена жорсткість кузова дозволяє на вивішування навіть відчинити багажник.

Підвіска тут, як і раніше, дуже енергоємна і проковтує великі нерівності без жодних емоцій. Власне, це і є головна перевага для українських доріг: Subaru не намагається бути спортивним. Forester намагається бути міцним та надійним в усьому. В цьому допомагає і звукоізоляція – вона тут всюди, де можливо, і виконує свою роль дуже ефективно.

Він слідкує за вами

На перший погляд, в салоні все знайомо – навіть приладова панель стрілочна, з невеликим дисплеєм посередині. Але все це показне.

Висока посадка, м’які сидіння з електроприводом, що надійно охоплюють тіло та не дають розхитуватись у поворотах чи на бездоріжжі. Матеріали підібрані якісні – перфорована та звичайна шкіра, алькантара, шматок дерева, прострочка… ну і глянцевий пластик – куди ж без нього?

Дисплей мультимедійної системи на 11,6 дюйма має вертикальну орієнтацію. І це логічно. З боків від нього розміщені джойстики та кнопки, які мають бути фізичними на кожному авто – регулювання гучності, обдув вітрового скла, підігрів заднього та швидке регулювання температури водія і пасажира. А потрібно більше функцій – на дисплеї є великі, зрозумілі з першого погляду кнопки. Наприклад, блок керування кліматом завжди займає дві нижні рядки меню. Треба більше налаштувань – один дотик, і весь екран вже дає змогу керувати кліматом. Верхній ряд – для віджетів. Їх можна обрати на свій смак: календар, компас, споживання пального чи навіть температура оливи і охолоджувальної рідини. Всі кнопки – великі і зрозумілі.

Apple CarPlay / Android Auto тут безпровідні, працюють без нарікань. Поличка для індукційної зарядки смартфона – на місці, і дуже зручному. А головне — Subaru пам’ятає, що в нас зими бувають справжні: підігрів передніх та задніх сидінь, керма, двозонний клімат - усе є, принаймні в цій комплектації. Не забули і про смартфони: для кожного ряду є по два роз’єми USB (Type-A і Type-C).

Другий ряд – не тільки для дітей, які в дитячому кріслі не будуть діставати ногами спину тата. Місця тут достатньо для дорослих будь-якої комплекції та росту. Підлокітник з місцем для склянок робить далекі поїздки безпроблемними. Багажник величезний, з нього можна скласти сидіння для перевезення громіздких речей. Певна річ, ляда з електроприводом та можливістю відчиняти її помахом ноги (у максимальній комплектації).

Всевидяче око

Справжній герой тут — оновлений комплекс безпеки EyeSight. Він використовує три камери, щоб бачити дорогу в 3D, немов людина. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне гальмування — все це є. І працює EyeSight "тендітно і обережно". Це означає, що він не кричить на вас кожні п'ять секунд, а лише повідомляє.

А ще – Forester слідкує за водієм. Спочатку він його запам’ятовує, коли прилаштовує головні функції під себе. А потім, кожного разу, коли сідаєте в салон, машина сканує водія, впізнає його та згадує всі улюблені налаштування.

Але це тільки початок. Адже десь у панелі приладів хтось пильно слідкує за вами: як тільки-но ви вирішили перевірити повідомлення у смартфоні, одразу з’являється повідомлення: «Слідкуйте за дорогою». Subaru буває і поблажливий: якщо у заторі ви зловили ґаву і не помітили, як передня машина вже від’їхала, він про це теж повідомить.

Насправді EyeSight оберігає водія від можливої небезпеки з усіх боків – при виїзді назад покаже авто чи пішохода, що рухаються вашою траєкторією, а при повороті на перехресті – просканує простір збоку і навіть зупиниться самостійно, якщо спрогнозує зіткнення. І навіть навчить не заїжджати за розмітку без ввімкненого поворотника.

Кросовер, що не боїться бездоріжжя

Forester 2025 року — це не про швидкість. Він не про гламур. Він не про те, щоб змусити вас відчувати себе гонщиком.

Він про те, щоб ви поїхали куди завгодно і використовували його для будь-чого. Він місткий, він безпечний (особливо з цим EyeSight), він має перевірену конструкцію і, що найголовніше, він не боїться українських доріг. Це автомобіль, який вірний своїм традиціям. У той час, як решта світу біжить за електричними трендами, Subaru просто продовжує робити те, що вміє найкраще: довезти своїх пасажирів, куди їм потрібно, Незалежно від наявності чи відсутності доріг до цього місця.