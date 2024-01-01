Японські автовиробники об'єднуються проти китайських

Провідні японські автовиробники та постачальники, включаючи Toyota, Nissan та Honda, розпочали рідкісну об'єднану ініціативу в рамках консорціуму ASRA.

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Мета цієї ініціативи - відновити позиції в гонці "розумних" автомобілів, пише Укравтопром з посиланням на Nikkei.

Конкуруючи з Китаєм, який стрімко розвиває автономні та програмно-визначені транспортні засоби (SDV), ASRA має на меті до 2029 р. стандартизувати дизайн чіпів, використовуючи модульний підхід, що дозволить знизити витрати, скоротити час розробки та підвищити ефективність.

Традиційний для Японії надто тривалий процес проектування апаратної частини призвів до того, що японські автовиробники відстають на 2-3 роки від Китаю.

Завдяки державній підтримці у розмірі $286 млн, ASRA сподівається скоротити розрив у вартості з китайськими електромобілями.