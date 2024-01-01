Японські авто визнані найбільш надійними у віці 5-10 років

Lexus і Toyota лідирують у списку з 26 брендів зі значною перевагою над третьою – Mazda. Протягом багатьох років усі три бренди мали постійні середні або кращі оцінки надійності.

Acura та Honda завершують п'ятірку найкращих брендів, далі йдуть не японські бренди. Найменш надійні – Tesla, Dodge і Chrysler, вони займають останні позиції в рейтингу.

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“Такі бренди, як Lexus і Toyota мають історію консервативного редизайну, поступово вдосконалюючи всю свою лінійку продуктів, а не вводячи багато абсолютно нових систем”, — каже Стівен Елек, старший аналітик автомобільних даних Consumer Reports. – “Наші дані постійно показують, що автомобілі цих брендів є надійними, коли вони нові, і вони залишаються надійними, навіть коли старіють”.

Звичайно, надійність окремих моделей може суттєво відрізнятися від середнього показника бренду, а у випадку з вживаними автомобілями кожен автомобіль, який ви можете розглянути, є унікальним, зі своєю власною історією використання та обслуговування.

Не дивно, що висновки американських експертів суттєво відрізняються щодо надійності марок вживаних автомобілів від нових. Адже нові автомобілі ґрунтуються на аналізі надійності за останні три роки, а також на історії бренду та таких факторах, як спільні компоненти.

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Цікаво, що 5-10-річні електромобілі Tesla є одними з найменш надійних автомобілів у країні.

Водночас Tesla є єдиним виробником повністю електричних автомобілів на діаграмі, адже у 2014 році ця компанія була єдиним масовим виробником електромобілів у США. Лише через кілька років з’явились Rivian, Polestar і Lucid. Не дивно, що перші автомобілі, які зійшли з конвеєра, можуть мати деякі проблеми з надійністю, які згодом зникли з новими автомобілями, такими як Model 3 і Model Y, впевнені в insideevs.