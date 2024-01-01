Японские авто признаны самыми надежными в возрасте 5-10 лет

Lexus и Toyota лидируют в списке из 26 брендов со значительным преимуществом над третьей – Mazda. В течение многих лет все три бренда имели постоянные средние или лучшие оценки надежности.

Acura и Honda завершают пятерку лучших брендов, дальше идут не японские бренды. Наименее надежные – Tesla, Dodge и Chrysler, они занимают последние позиции в рейтинге.

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“Такие бренды, как Lexus и Toyota имеют историю консервативного редизайна, постепенно совершенствуя всю свою линейку продуктов, а не вводя много совершенно новых систем”, - говорит Стивен Элек, старший аналитик автомобильных данных Consumer Reports. – “Наши данные постоянно показывают, что автомобили этих брендов являются надежными, когда они новые, и они остаются надежными, даже когда стареют”.

Конечно, надежность отдельных моделей может существенно отличаться от среднего показателя бренда, а в случае с подержанными автомобилями каждый автомобиль, который вы можете рассмотреть, является уникальным, со своей собственной историей использования и обслуживания.

Неудивительно, что выводы американских экспертов существенно отличаются по надежности марок подержанных автомобилей от новых. Ведь новые автомобили основываются на анализе надежности за последние три года, а также на истории бренда и таких факторах, как общие компоненты.

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Интересно, что 5-10-летние электромобили Tesla являются одними из наименее надежных автомобилей в стране.

В то же время Tesla является единственным производителем полностью электрических автомобилей на диаграмме, ведь в 2014 году эта компания была единственным массовым производителем электромобилей в США. Лишь через несколько лет появились Rivian, Polestar и Lucid. Неудивительно, что первые автомобили, которые сошли с конвейера, могут иметь некоторые проблемы с надежностью. Но они впоследствии исчезают с новыми автомобилями, такими как Model 3 и Model Y, уверены в insideevs.