Японские автопроизводители объединяются против китайских

Ведущие японские автопроизводители и поставщики, включая Toyota, Nissan и Honda, начали редкую объединенную инициативу в рамках консорциума ASRA.

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Цель этой инициативы - восстановить позиции в гонке "умных" автомобилей, пишет Укравтопром со ссылкой на Nikkei.

Конкурируя с Китаем, который стремительно развивает автономные и программно-определяемые транспортные средства (SDV), ASRA имеет целью до 2029 г. стандартизировать дизайн чипов, используя модульный подход, что позволит снизить затраты, сократить время разработки и повысить эффективность.

Традиционный для Японии слишком длительный процесс проектирования аппаратной части привел к тому, что японские автопроизводители отстают на 2-3 года от Китая.

Благодаря государственной поддержке в размере $286 млн, ASRA надеется сократить разрыв в стоимости с китайскими электромобилями.