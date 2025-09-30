Дизайнер показал, каким мог быть электрический Subaru Legacy: видео

После 35 лет на рынке, Subaru Legacy официально покинул конвейер. Хотя, вероятно, модель не получит преемника, виртуальный художник Digimods Design, создал вымышленную Legacy 2027 в полностью электрическом исполнении. Автор показал концепцию на своем YouTube-канале.

Дизайнер предоставил седану элементы дизайна, вдохновленные недавними электромобилями Subaru, включая новый Uncharted, обновленный Solterra и Trailsport/E-Outback. Внешность отличается тонкими фарами и узкой решеткой радиатора.

Профиль, за исключением колесных дисков, перенесен с Legacy седьмого поколения, дебютировавшего в 2019 году и получившего рестайлинг в 2023 году, тогда как задняя часть выполнена в традиционном стиле: пара удлиненных светодиодных задних фонарей сочетается с современной дверью багажника и более изящным бампером. Дополняет общую картину разделенный диффузор. Художник, к сожалению, не показал салон, и не раскрыл вероятных характеристик седана.

Однако, вполне возможно, что такая модель использовала бы двухмоторную систему от кроссовера Uncharted мощностью 344 лошадиных сил. Несмотря на это, пока Subaru не предоставляет никаких признаков того, что электрический Legacy находится в разработке. Электрическая стратегия бренда сосредоточена на кроссоверах и внедорожниках, разработанных вместе с Toyota, поэтому, вряд ли в ней есть место для седана.