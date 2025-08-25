Subaru Impreza получила элегантную специальную версию: фото

Как рассказывает Carscoops, Impreza S-Edition похожа на прототип STI Performance Parts, представленный на Токийском автосалоне 2023. Наиболее привлекательной особенностью является комплект 18-дюймовых черных легкосплавных дисков Enkei, каждый из которых украшен красной эмблемой STI на колпачках.

Также автомобиль имеет несколько уникальных аэродинамических элементов, в частности, новую решетку радиатора, передний сплиттер, небольшой диффузор и спойлер на крыше глянцевого черного цвета. Impreza S-Edition доступна в трех цветах кузова: Pure Red, Crystal Black Silica или Crystal White Pearl.

Subaru также добавила кнопку запуска двигателя и ручку переключения передач с логотипом STI. Несмотря на все изменения, силовой агрегат модели остался неизменным. Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 156 лошадиных сил. К слову, в отличие от покупателей в США, австралийцы не имеют возможности выбрать авто с мощным 2,5-литровым оппозитным мотором.

Мощность передается через вариатор Lineartronic к системе симметричного полного привода Subaru. Японский автопроизводитель будет предлагать только 100 единиц Impreza S-Edition в Австралии. Цена специальной версии составляет 42 490 австралийских долларов (27 700 долларов).

Кроме Impreza, компания также показала специальную версию кроссовера Crosstrek под названием Onyx, оснащенную 18-дюймовыми легкосплавными дисками цвета темный металлик и черным задним спойлером. Цена этой модели составляет 43 890 австралийских долларов ($28 500), что на 1500 австралийских долларов (975 долларов) дороже, чем обычная комплектация Crosstrek AWD 2.0S, на которой она базируется.