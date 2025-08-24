10 самых популярных кроссоверов 2025 года: рейтинг

Журналисты сайта Motor1 поделились статистикой продаж 10 самых популярных моделей SUV в США в первой половине 2025 года. Этот рейтинг вполне репрезентативный, поскольку большинство из этих кроссоверов отлично продаются по всему миру.

10 место – Subaru Forester: 95 972 проданных единиц

За первое полугодие этого года компания Subaru реализовала в США почти 96 тысяч новых Forester. Несмотря на это, этот показатель лишь на 3,4% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обновленный полноприводный кроссовер получил гибридную версию и стоит в Америке от 31 090 долларов.

9 место – Jeep Grand Cherokee: 99 668 единиц

Бренд Jeep сообщил о падении продаж Grand Cherokee на 7%, несмотря на снижение стоимости модели до 4000 долларов в зависимости от комплектации. Однако, модель все еще остается одной из самых популярных на рынке США, ведь ее начальная цена составляет всего 38 290 долларов за версию Laredo с двумя рядами сидений и двигателем Pentastar V6.

8 место – Ford Explorer: 104 929 единиц

С января по июнь компания Ford продала в США 104 929 автомобилей Explorer, что практически столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года. Внедорожник получил рестайлинг в 2025 году, который принес новую переднюю панель, переработанный интерьер с большими экранами и пересмотренные комплектации. В базовой версии Active новый Ford Explorer оснащается 2,3-литровым четырехцилиндровым EcoBoost мощностью 300 л.с. и стоит от $42 440.

7 место – Nissan Rogue: 109 563 единицы

Nissan Rogue – это один из немногих кроссоверов, который продемонстрировал существенное падение продаж на 22%, по сравнению с первым полугодием 2024 года. Хотя как компания, Nissan сейчас находится в режиме выживания, но если есть что-то, что и держит ее на плаву, то это Rogue, ведь он все еще продается тиражом в более 100 тысяч единиц. Причиной успеха является его просторный салон и относительно низкая начальная цена в 30 180 долларов.

6 место – Hyundai Tucson: 113 310 единиц

Подобную роль для Hyundai выполняет Tucson, который является самой популярной моделью бренда в США. За первые шесть месяцев 2025 года корейский автопроизводитель продал 113 310 автомобилей, что на 23 процента больше, чем в 2024 году. Стоимость кроссовера в версии 2026 модельного года начинается от 30 695 долларов.

5 место – Chevrolet Trax: 119 593 единицы

Компактный Trax получил роль начального кроссовера в модельном ряду Chevrolet. Похоже, компания предложила покупателям то, что они искали, ведь продажи кроссовера постоянно растут. По состоянию на июнь 2025 года было продано 119 593 экземпляров, что на 32% больше, чем в прошлом году. Причиной такой популярности является его цена, начинающаяся от $21 895. За эти деньги клиенты получают автомобиль с неплохим оснащением и 137-сильным турбодвигателем с объемом 1,2 литра.

4 место – Chevrolet Equinox: 129 889 единиц

Старший брат Trax под названием Equinox продавался еще лучше. Это вполне ожидаемо, ведь он предлагает то, чего не получила модель начального уровня, в частности, опциональный полный привод и 1,5-литровый двигатель на 175 лошадиных сил. Несмотря на это, стоимость Equinox остается умеренной на фоне конкурентов, ведь начинается от 29 995 долларов.

3 место – Tesla Model Y: более 150 000 единиц

Компания Tesla не раскрывает свои показатели продаж по конкретным странам и моделям, как большинство других автопроизводителей. Однако, отчете Kelley Blue Book EV Sales оценивается, что с января по июнь 2025 года в США было продано 150 171 Model Y – то есть на 24% меньше чем в прошлом году. Несмотря на такое падение, а также другие проблемы бренда Tesla, Model Y остается третьим самым популярным кроссовером в США. В этом году машина получила рестайлинг, поэтому ее цена начинается от 44 990 долларов.

2 место – Honda CR-V: 212 561 единиц

CR-V шестого поколения стала бестселлером Honda в США. Компания говорит, что в этом году модель продемонстрировала лучшие продажи за второй квартал с момента дебюта – на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Слегка обновленная модель 2026 модельного года, цена которой начинается от 32 370 долларов, уже представлена. Она имеет больший сенсорный экран, новую комплектацию TrailSport и продолжает быть доступной с гибридной установкой или бензиновым турбодвигателями.

1 место – Toyota RAV4: 239 451 единиц

Toyota RAV4 пятой генерации, начальная цена которой составляет 31 000 долларов, является олицетворением доступного, практичного и надежного кроссовера. Это самый популярный внедорожник в США, и третий самый популярный автомобиль во всем мире. Поскольку Toyota уже представила совершенно новый RAV4 2026 года шестого поколения, ожидается, что он продолжит этот успех.