Новый Jeep Cherokee получил эффективную гибридную установку

Дизайн Cherokee отличается вертикальной передней частью с узкой решеткой радиатора и прямоугольными фарами. Кузов имеет массивные пластиковые накладки, позволяющие машине преодолевать бездорожье. Дизайнеры также предоставили модели просторный кузов и встроенные дверные ручки. К ним добавляются колеса размером от 17 до 20 дюймов в зависимости от версии.

Читайте также: В Украине дебютировал новый Jeep Avenger 4xe в эксклюзивном исполнении The North Face

Сзади расположена стилизованная дверь багажника с интересными квадратными фонарями и черной панелью в районе номерного знака. Что касается размеров, то Cherokee имеет длину в 4778 мм, ширину 2123 мм и высоту 1715 мм, а колесная база составляет 2870 мм. Это означает, что новинка на 119 мм длиннее, на 25 мм шире и на 50 мм выше прошлого поколения.

Интерьер совсем не соответствует коренастому стилю кроссовера и отличается роскошной отделкой. В целом, салон напоминает Wagoneer S и имеет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа с системой Uconnect 5, имеющей беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Центральная консоль оснащена селектором КПП и небольшим переключателем Selec-Terrain с режимами Auto, Sport, Snow и Sand/Mud.

Физических кнопок мало, но есть отдельные элементы управления климатом, а также несколько кнопок для управления функциями автомобиля. Интересно, что даже такой привычный для всех автомобилей элемент, как дверные ручки были убраны, поскольку их заменили “цифровыми защелками”. Компания Jeep решила отказаться от кожаной обивки сидений и панелей.

Также интересно: Официально представлен новый Jeep Compass

Объем багажника кроссовера составляет 952 литра, или 1934 литров, если сложить второй ряд сидений. Jeep говорит, что в стандартное оснащение Cherokee будет входить подогрев всех сидений и вентиляция переднего ряда, цифровое зеркало заднего вида, аудиосистему Alpine, электропривод багажника и панорамная крыша, хотя полный перечень не был объявлен.

Мощность обеспечивается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 179 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он совмещен с гибридной системой, которая включает два электродвигателя, бесступенчатую трансмиссию с электронным управлением и литий-ионный аккумулятор емкостью 1,08 кВт-ч.

Такая конфигурация обеспечивает кроссоверу суммарную мощность в 213 л.с. и 312 Нм крутящего момента. Гибридный силовой агрегат сочетается со стандартной системой полного привода с отключением задней оси для максимальной эффективности. Это позволяет кроссоверу тратить на 100 километров 5,6 литров в городе, 7,3 литра на шоссе и 6,3 литра в смешанном цикле.

Читайте также: Какой компактный кроссовер стоит в США 2000 долларов

Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large и имеет буксировочную способность 1587 кг. Покупатели получат ряд систем помощи водителю с адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе движения. Покупатели также могут получить дополнительную систему камер на 360°, а также систему, которая показывает слепые зоны, когда включен указатель поворота. Стоимость нового Jeep Cherokee в США стартует от 36 995 долларов.