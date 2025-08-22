Новий Jeep Cherokee отримав ефективну гібридну установку

Дизайн Cherokee вирізняється вертикальною передньою частиною з вузькою решіткою радіатора та прямокутними фарами. Кузов має масивні пластикові накладки, що дозволяють автівці долати бездоріжжя. Дизайнери також надали моделі просторий кузов та вбудовані дверні ручки. До них додаються колеса розміром від 17 до 20 дюймів залежно від версії.

Ззаду розташовані стилізовані двері багажника з цікавими квадратними ліхтарями та чорною панеллю в районі номерного знаку. Що стосується розмірів, то Cherokee має довжину в 4778 мм, ширину 2123 мм і висоту 1715 мм, а колісна база становить 2870 мм. Це означає, що новинка на 119 мм довша, на 25 мм ширша і на 50 мм вища за минуле покоління.

Інтер’єр зовсім не відповідає кремезному стилю кросовера й вирізняється розкішною обробкою. Загалом, салон нагадує Wagoneer S й має 10,25-дюймову цифрову панель приладів, 12,3-дюймовий дисплей мультимедіа з системою Uconnect 5, що має бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay. Центральна консоль оснащена селектором КПП та невеликим перемикачем Selec-Terrain з режимами Auto, Sport, Snow та Sand/Mud.

Фізичних кнопок обмаль, але є окремі елементи керування кліматом, а також кілька кнопок для керування функціями автомобіля. Цікаво, що навіть такий звичний для усіх автомобілів елемент, як дверні ручки були прибрані, оскільки їх замінили “цифровими засувками”. Компанія Jeep вирішила відмовитись від шкіряної оббивки сидінь та панелей.

Об’єм багажника кросовера становить 952 літри, або 1934 літрів, якщо скласти другий ряд сидінь. Jeep каже, що до стандартного оснащення Cherokee входитиме підігрів усіх сидінь та вентиляція переднього ряду, цифрове дзеркало заднього виду, аудіосистему Alpine, електропривід багажника та панорамний дах, хоча повний перелік не було оголошено.

Потужність забезпечується 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 179 к.с. та 300 Нм крутного моменту. Він поєднаний з гібридною системою, яка включає два електродвигуни, безступінчасту трансмісію з електронним керуванням та літій-іонний акумулятор ємністю 1,08 кВт-год.

Така конфігурація забезпечує кросоверу сумарну потужність у 213 к.с. та 312 Нм крутного моменту. Гібридний силовий агрегат поєднується зі стандартною системою повного приводу з відключенням задньої осі для максимальної ефективності. Це дозволяє кросоверу витрачати на 100 кілометрів 5,6 літрів у місті, 7,3 літри на шосе та 6,3 літри у змішаному циклі.

Jeep Cherokee побудований на платформі STLA Large та має буксирувальну здатність 1587 кг. Покупці отримають низку систем допомоги водієві з адаптивним круїз-контролем із функцією утримання в смузі руху. Покупці також можуть отримати додаткову систему камер на 360°, а також систему, яка показує сліпі зони, коли ввімкнено покажчик повороту. Вартість нового Jeep Cherokee в США стартує від 36 995 доларів.