Який компактний кросовер коштує у США 2000 доларів

Jeep Renegade – компактний кросовер, який вперше випустили у 2014 році. З моменту свого дебюту він пройшов довгий шлях удосконалення.

Цей компактний автомобіль коштує на аукціонах США (Copart, IAAI) не дорого – близько 2000 доларів. Про це повідомляє сервіс статистики аукціонів AutoAstat.

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Найменша ціна у 2100 доларів спостерігалась у січні 2025 року, потім ціни виросли до 2350 доларів, а згодом – знову знизились до 2200 “зелених”. Найдешевше Jeep Renegade 2018-2022 років можна купити в штаті Алабама – трохи більше ніж за дві тисячі “баксів”, порахували в AutoAstat.

Звичайно, окрім плати за авто на аукціоні, до цього треба додати аукціонний збір, доставку до порту та в Україну, розмитнення та ремонт пошкоджень (мова йде про ціну на страхових аукціонах, де автомобілі зазвичай биті). Однак навіть з урахуванням цих витрат можна “вкластися” в 11-4 тисяч доларів в Україні. Це робить Renegade одним з найдешевших “свіжих” кросоверів на нашому ринку.

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До того Jeep Renegade зарекомендував себе як надійний автомобіль, на який ви можете покластися. До того його продавали не лише в США, але й у Європі, в тому числі під брендом Fiat. Тож проблем з запчастинами в Україні немає жодних.

Jeep Renegade доступний у двох конфігураціях: з переднім та повним приводом, бензиновим двигуном, на який можна поставити ГБО. Повнопривідний оснащений відключенням задньої осі, системою контролю тяги Selec-Terrain, допомоги при старті на підйомі та допомоги при спуску з підйому.

Його можливості повного приводу найкраще виражаються в комплектації Trailhawk, створеній для їзди бездоріжжям та оснащеній специфічними стилістичними та технічними рішеннями. Крім того, він пропонує складне переднє пасажирське сидіння для збільшення вантажного простору.