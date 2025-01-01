В Китаї нові Kia коштують вдвічі дешевше, ніж в США

Як відомо, ціни на автомобілі в Китаї значно нижчі, ніж на інших світових ринках, але різниця може бути особливо разючою, якщо порівнювати одну й ту саму модель. Як зазначає Carscoops, яскравим прикладом цього є Kia Seltos.

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Хоча в США він позиціюється як доступний кросовер, версія для китайського ринку має настільки низьку ціну, що здається, що це зовсім інша автівка, хоча це не так. Модель дебютувала в Китаї у 2019 році й спочатку називалась KX3. Після оновлення у 2023 році її перейменували на Seltos, що відповідає глобальній стратегії найменування бренду.

Інсайдери зазначають, що корейський автовиробник вже готує суттєве оновлення для кросовера й представить новинку вже наступного року, але наразі поточна версія продовжує випускатися в Китаї у 2026 модельному році лише з незначними змінами. У США Seltos 2025 року починається від 24 690 доларів за базову комплектацію LX і дорожчає до 31 190 доларів за топову SX. Однак у Китаї Seltos починається від 109 900 і сягає 159 900 юанів, що за поточним курсом обміну дорівнює приблизно 15 300–22 300 доларам.

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Однак, Kia також пропонує спеціальну “літню ціну”, знижуючи вартість виконання Luxury Edition середньої комплектації з 129 900 юанів (18 100 доларів) до всього 77 900 єн ($10 900). Крім того, деякі покупці, такі як нещодавні випускники коледжів, можуть отримати додаткові знижки від 2000 до 5000 юанів (280-700 доларів), що ще більше зменшує кінцеву вартість.

Попри таку низьку вартість, китайський Kia Seltos має широкий перелік оснащення, що включає 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодне освітлення, панорамний люк, 10,25-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей та преміальні шкіряні сидіння. За габаритами автівка також відповідає американській моделі, проте головна помітна різниця між ними полягає в тому, що знаходиться під капотом.

Покупці в Китаї можуть вибирати між двома варіантами двигунів: 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 115 к.с. або 1,4-літровим з турбонаддувом потужністю 140 к.с. Обидва працюють в парі з автоматичною коробкою передач IVT (варіатором) та переднім приводом.

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На відміну від цього, Seltos для американського ринку постачається з 2,0-літровим двигуном потужністю 148 к.с. або 1,6-літровим агрегатом з турбонаддувом потужністю 193 “конячки”. Повний привід доступний як опція для базового двигуна та входить до стандартної комплектації моделей з більшою потужністю.