В Китае новые Kia стоят вдвое дешевле, чем в США

Как известно, цены на автомобили в Китае значительно ниже, чем на других мировых рынках, но разница может быть особенно разительной, если сравнивать одну и ту же модель. Как отмечает Carscoops, ярким примером этого является Kia Seltos.

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Хотя в США он позиционируется как доступный кроссовер, версия для китайского рынка имеет настолько низкую цену, что кажется, что это совсем другая машина, хотя это не так. Модель дебютировала в Китае в 2019 году и сначала называлась KX3. После обновления в 2023 году ее переименовали в Seltos, что соответствует глобальной стратегии наименования бренда.

Инсайдеры отмечают, что корейский автопроизводитель уже готовит существенное обновление для кроссовера и представит новинку уже в следующем году, но пока текущая версия продолжает выпускаться в Китае в 2026 модельном году только с незначительными изменениями. В США Seltos 2025 года начинается от 24 690 долларов за базовую комплектацию LX и дорожает до 31 190 долларов за топовую SX. Однако в Китае Seltos начинается от 109 900 и достигает 159 900 юаней, что по текущему курсу обмена равна примерно 15 300–22 300 долларам.

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Однако, Kia также предлагает специальную “летнюю цену”, снижая стоимость исполнения Luxury Edition средней комплектации с 129 900 юаней (18 100 долларов) до всего 77 900 иен ($10 900). Кроме того, некоторые покупатели, такие как недавние выпускники колледжей, могут получить дополнительные скидки от 2000 до 5000 юаней (280-700 долларов), что еще больше уменьшает конечную стоимость.

Несмотря на такую низкую стоимость, китайский Kia Seltos имеет широкий перечень оснащения, включающий 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодное освещение, панорамный люк, 10,25-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и премиальные кожаные сиденья. По габаритам автомобиль также соответствует американской модели, однако главная заметная разница между ними заключается в том, что находится под капотом.

Покупатели в Китае могут выбирать между двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. или 1,4-литровым с турбонаддувом мощностью 140 л.с. Оба работают в паре с автоматической коробкой передач IVT (вариатором) и передним приводом.

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В отличие от этого, Seltos для американского рынка поставляется с 2,0-литровым двигателем мощностью 148 л.с. или 1,6-литровым агрегатом с турбонаддувом мощностью 193 “лошадки”. Полный привод доступен как опция для базового двигателя и входит в стандартную комплектацию моделей с большей мощностью.