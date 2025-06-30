Аккумуляторная Kia PV5 появилась с открытым кузовом

Превращение электрического фургона Kia в бортовой грузовик с открытым кузовом ранее озвучивалось в планах как "комплексное решение для мобильности". Об этом напомнил electrek.co.

Имея новую гибкую платформу для электромобилей E-GMP.S, Kia разрабатывает различные варианты, включая кемперы, самосвалы, рефрижераторы, роскошные модели Prime для пассажирских перевозок и модель с открытой кузовом.

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Команда HealerTV увидела вариант PV5 с открытым кузовом, припаркованным в Корее на станции зарядки, что позволяет хорошо рассмотреть его со всех сторон. Спереди он напоминает варианты Passenger и Cargo, имея узкие вертикальные светодиодные фары.

Однако сбоку это совсем другой автомобиль. Грузовик расположен низко, подобно той, которую сняли в начале этого месяца. По виду сзади даже не скажешь, что это PV5. Он похож на любой другой грузовой грузовик с открытой платформой.

Скриншот: Авто24

Открытая платформа PV5 имеет размеры 5000 мм в длину, 1900 мм в ширину и 2000 мм в высоту, а колесная база – 3000 мм. Хотя Kia еще не сообщила, насколько большим будет кузов, репортер отмечает, что она не выглядит такой уж и глубокой, но достаточно широкой, чтобы перевозить значительный груз.

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Открытая платформа будет одной из нескольких вариантов PV5, которые Kia планирует запустить в Европе и Корее в этом году, наряду с конфигурациями Passenger, Cargo и Chassis Cab.

В Европе PV5 Passenger доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей: 51,5 кВт-ч или 71,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода по шкале WLTP 285 км и 404 км соответственно. Вариант Cargo имеет запас хода по шкале WLTP 290 км или 399 км.