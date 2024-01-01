Kia готовит электропикап с самосвальным кузовом

Скандинавские фотографии показали тестирование бортовой аккумуляторной машины в суровых зимних условиях на дорогах Полярной зоны. Об этом сообщил журнал CAR Magazine.

Таким образом, аккумуляторным Renault Trafic и Volkswagen IDBuzz вскоре на европейском рынке конкуренцию составят не только модель Kia PV5 Passenger с пассажирским салоном и Kia PV5 Cargo в виде грузового фургона, но и бортовая версия. О них редакция Авто24 рассказывала на прошлой неделе.

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При более тщательном осмотре представленных фото можно сделать вывод, что тестируется не столько бортовой грузовик, сколько легкий коммерческий автомобиль (LCV) с самосвальным кузовом. На это указывает несколько характерных признаков.

Если внимательно присмотреться к боковой проекции зафиксированного на фото автомобиля, то там между кабиной и кузовом замечено узкое пространство. Такая конструкция с закабинным просветом присуща именно самосвалам.

Поэтому, говорить о чисто бортовой версии можно, она обязательно будет или уже есть, но в этом случае тестируется именно самосвальный вариант.

Конечно, тестируемый автомобиль имеет антишпионский камуфляж. Особой маскировке подвергнута именно передняя часть Kia. Похоже, большие выпуклости в конфигурации свидетельствуют о пластиковой обшивке вокруг колесных арок, что легко заменяются при повреждении с минимальными финансовыми затратами.

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Привлекает внимание большое окно задней стенки кабины. Там стоит перегородка, отделяющая кабину от грузового отсека, позволяя водителям видеть за собой и следить за тем, что происходит сзади.

При этом стойка защиты заднего окна интегрирована не в конструкцию кабины, а в передний борт кузова. Она защищает водителя и пассажира от любых крупных предметов, которые могут сместиться в кузове.

Задние фонари, похоже, имеют другой дизайн, чем в вертикальном стиле на уже презентованном фургоне. Здесь они расположены низко и в горизонтальной плоскости и будто с защитной решеткой, что присуще спецтехнике. А вот светодиодное строение сохранено.

В Авто24 уже прогнозируют, что различные конфигурации Kia PV5 будут пользоваться спросом. Вероятно, значительная часть заказов от европейских дилерских центров будет формироваться именно на шасси – кабина и голая рама в задней части. На ней производители будут монтировать уже собственное оборудование.

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Это могут быть изотермические фургоны с холодильным оборудованием, машины городской дистрибуции, почтовые и курьерские кареты, спрос на которые только растет.

Впрочем, энергетики, связисты в стороне не пройдут, поскольку на открытой платформе можно разместить легкие версии гидравлических подъемников грузоподъемностью до 100 кг.

Kia в ходе презентации фургонов PV5 уже заявила, что гамма внутренних преобразований электрической версии планируется обширная. На автомобили заводского исполнения будет распространена собственная гарантия производителя –такая же семилетняя гарантия в 100 000 миль (160 934 км), как и на легковые автомобили.

Фото: сайт CAR Magazine