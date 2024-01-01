Официально представлен Kia EV4: фото

Корейский автопроизводитель представил серийную версию концептуальной модели EV4. Из официальных изображений заметно, что новинка отличается от концепта наличием обычных боковых зеркал и дверных ручек. Как и ожидалось, электромобиль будет предлагаться в версиях хэтчбека и седана.

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Седан отличается более покатой линией крыши. Передние части также отличаются, в частности бамперы имеют иной дизайн и форму. Автомобиль имеет вертикальные фары и задние фонари. Изображений интерьера пока нет.

EV4 с его необычным дизайном будет полностью представлен 24 февраля во время мероприятия Kia EV Day 2025 в Таррагоне, Испания. Полные технические спецификации будут обнародованы через три дня, 27 февраля.

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Модель будет доступна на глобальных мировых рынках. Ожидается, что Kia EV4 будет предлагаться с двумя батареями на выбор с емкостью 58,3 и 81,4 кВт-ч, а также с единственным электромотором на 150 кВт.