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Где в Украине купили больше всего электромобилей

Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.
Где купили больше всего электромобилей - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo14 февраля, 10:20
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Как сообщает Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили более 3,6 тыс. авто на электротяге.

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 482 ед. (93% подержанные);
  • город Киев – 475 ед. (62% бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. – 290 ед. (73% бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская обл. – 240 ед. (81% бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. – 233 ед (70% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV. В столице победил легкий коммерческий фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

  • Tesla Model Y – в Киеве и Киевской области.
  • Tesla Model 3 – на Днепропетровщине и во Львовской обл.
  • Nissan Leaf – в Одесской обл.
#Новости #Aвтобизнес