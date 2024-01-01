Где в Украине купили больше всего электромобилей

Как сообщает Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили более 3,6 тыс. авто на электротяге.

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 482 ед. (93% подержанные);

город Киев – 475 ед. (62% бывшие в употреблении);

Киевская обл. – 290 ед. (73% бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. – 240 ед. (81% бывшие в употреблении);

Одесская обл. – 233 ед (70% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV. В столице победил легкий коммерческий фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто: