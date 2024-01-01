Где в Украине купили больше всего электромобилей

Tesla Model Y
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Как сообщает Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили более 3,6 тыс. авто на электротяге.
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 482 ед. (93% подержанные);
- город Киев – 475 ед. (62% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 290 ед. (73% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 240 ед. (81% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 233 ед (70% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV. В столице победил легкий коммерческий фургон MAXUS Deliver 9.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Tesla Model Y – в Киеве и Киевской области.
- Tesla Model 3 – на Днепропетровщине и во Львовской обл.
- Nissan Leaf – в Одесской обл.