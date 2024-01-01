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Де в Україні купили найбільше електромобілів

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
Де купили найбільше електромобілів - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo14 лютого, 10:20
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Як повідомляє Укравтопром, у січні український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 482 од. (93% вживані);
  • місто Київ – 475 од. (62% вживані);
  • Київська обл. – 290 од. (73% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 240 од. (81% вживані);
  • Одеська обл. – 233 од (70% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV. У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y – у Києві та Київській області.
  • Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та у Львівській обл.
  • Nissan Leaf – у Одеській обл.
#Новини #Автобізнес