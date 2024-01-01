Де в Україні купили найбільше електромобілів

Як повідомляє Укравтопром, у січні український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 482 од. (93% вживані);

місто Київ – 475 од. (62% вживані);

Київська обл. – 290 од. (73% вживані);

Дніпропетровська обл. – 240 од. (81% вживані);

Одеська обл. – 233 од (70% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV. У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: