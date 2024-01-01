Офіційно представлено Kia EV4: фото

Корейський автовиробник представ серійну версію концептуальної моделі EV4. З офіційних зображень помітно, що новинка відрізняється від концепту наявністю звичайних бічних дзеркал та дверних ручок. Як і очікувалось, електромобіль пропонуватиметься у версіях хетчбека та седана.

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Седан відрізняється більш похилою лінією даху. Передні частини також відрізняються, зокрема бампери мають інакший дизайн та форму. Автівка має вертикальні фари та задні ліхтарі. Зображень інтер’єру наразі немає.

EV4 з його незвичайним дизайном буде повністю представлено 24 лютого під час заходу Kia EV Day 2025 у Таррагоні, Іспанія. Повні технічні специфікації будуть оприлюднені через три дні, 27 лютого.

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Модель буде доступна на глобальних світових ринках. Очікується, що Kia EV4 пропонуватиметься з двома батареями на вибір з ємністю 58,3 та 81,4 кВт-год, а також з єдиним електромотором на 150 кВт.