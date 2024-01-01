Новий компактний кросовер Kia Syros отримав незвичний дизайн: фото

Як повідомляє Carscoops, Kia Syros відрізняється сучасним дизайном та чудовим рівнем оснащення, зосередженим на комфорті пасажирів та їх безпеці. Габаритні розміри авто становлять 3995 мм у довжину, 1800 мм у ширину й 1665 мм у висоту, з колісною базою у 2550 міліметрів.

Читайте також: Як може виглядати наступний Kia Sportage: цікавий дизайн

Кросовер має квадратний профіль кузова з великим кліренсом та обширним пластиковим покриттям. Світлодіодні фари розташовані нижче, ніж зазвичай, на вертикальній носовій частині в поєднанні з чорною окантовкою на краю короткого капота. Дизайнери Kia прибрали решітку радіатора, залишивши отвори системи охолодження лише в нижній частині бампера.

Широкі крила дещо виступають над колесами, а центральна стійка нагадує Hyundai Casper або Inster. Позаду автівка має розділене розташування задніх ліхтарів з тонкими світлодіодами, що обгорнуті навколо заднього скла, і двері багажника на зразок типових мінівенів.

Також цікаво: Дебютував оновлений Kia EV6 GT

В салоні панель приладів ідентична Kia EV3 з 30-дюймовою цифровою кабіною, яка складається з двох 12,3-дюймових дисплеїв і 5-дюймового екрана системи клімат-контролю. Ще однією особливістю, що яскраво відрізняє Syros від інших конкурентів в сегменті міських SUV, є вентильовані передні та задні сидіння.

До слова, водійське сидіння має електронні регулювання положення, а задній ряд можна зсувати та складати у співвідношенні 60:40. Також кросовер має такі корисні опції, як бездротові Android Auto та Apple CarPlay, електронне стоянкове гальмо, панорамний люк, контурну підсвітку салону, бездротову панель для зарядки гаджетів, а також звукову систему Harman Kardon із вісьмома динаміками.

Читайте також: Офіційно представлено високопродуктивний електричний кросовер Kia EV9 GT

Багажник досить великий як для автівки з довжиною менше ніж 4 метрів й має об’єм в 465 літрів. Що стосується безпеки, позашляховик має шість подушок безпеки та може бути оснащений 16 системами допомоги водієві, які разом забезпечують автопілот другого рівня. Зокрема, перелік оснащення включає від системи підтримки смуги руху до адаптивного круїз-контролю з функцією зупинки та руху.

На момент запуску Syros буде доступний з бензиновими та дизельними двигунами, хоча Kia обіцяє, що в майбутньому до асортименту приєднається повністю електрична версія. На вибір доступний 1,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом, що видає 120 к.с. й 172 Нм крутного моменту, або 1,5-літровий дизель, що має 116 “конячок” й 250 Нм крутного.

Також цікаво: Представлено оновлений Kia Sportage для ринку США

В обох випадках потужність передається на передні колеса через 6-ступеневу механічну або класичну автоматичну коробку передач. До того ж версії, оснащені “автоматом”, навіть отримали пелюсткові перемикачі. На жаль, вартість моделі поки невідома, адже Kia оголосить її ближче до дебюту моделі на ринку на початку 2025 року.