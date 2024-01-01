Новый компактный кроссовер Kia Syros получил необычный дизайн: фото

Как сообщает Carscoops, Kia Syros отличается современным дизайном и превосходным уровнем оснащения, сосредоточенным на комфорте пассажиров и их безопасности. Габаритные размеры авто составляют 3995 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1665 мм в высоту, с колесной базой в 2550 миллиметров.

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Кроссовер имеет квадратный профиль кузова с большим клиренсом и обширным пластиковым покрытием. Светодиодные фары расположены ниже, чем обычно, на вертикальной носовой части в сочетании с черной окантовкой на краю короткого капота. Дизайнеры Kia убрали решетку радиатора, оставив отверстия системы охлаждения только в нижней части бампера.

Широкие крылья несколько выступают над колесами, а центральная стойка напоминает Hyundai Casper или Inster. Сзади автомобиль имеет разделенное расположение задних фонарей с тонкими светодиодами, что обернуты вокруг заднего стекла, и двери багажника вроде типичных минивэнов.

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В салоне панель приборов идентична Kia EV3 с 30-дюймовой цифровой кабиной, которая состоит из двух 12,3-дюймовых дисплеев и 5-дюймового экрана системы климат-контроля. Еще одной особенностью, ярко отличающей Syros от других конкурентов в сегменте городских SUV, являются вентилируемые передние и задние сиденья.

К слову, водительское сиденье имеет электронные регулировки положения, а задний ряд можно сдвигать и складывать в соотношении 60:40. Также кроссовер имеет такие полезные опции, как беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, электронный стояночный тормоз, панорамный люк, контурную подсветку салона, беспроводную панель для зарядки гаджетов, а также звуковую систему Harman Kardon с восемью динамиками.

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Багажник достаточно большой как для автомобиля с длиной менее 4 метров и имеет объем в 465 литров. Что касается безопасности, внедорожник имеет шесть подушек безопасности и может быть оснащен 16 системами помощи водителю, которые вместе обеспечивают автопилот второго уровня. В частности, перечень оснащения включает от системы поддержки полосы движения до адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и движения.

На момент запуска Syros будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, хотя Kia обещает, что в будущем к ассортименту присоединится полностью электрическая версия. На выбор доступен 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, выдающий 120 л.с. и 172 Нм крутящего момента, или 1,5-литровый дизель, имеющий 116 “лошадок” и 250 Нм крутящего.

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В обоих случаях мощность передается на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или классическую автоматическую коробку передач. К тому же версии, оснащенные “автоматом”, даже получили лепестковые переключатели. К сожалению, стоимость модели пока неизвестна, ведь Kia объявит ее ближе к дебюту модели на рынке в начале 2025 года.