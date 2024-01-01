Дебютировал обновленный Kia EV6 GT

Как сообщает Motor1, рестайлинговый вариант получил переднюю панель “Star Map” со светодиодными ходовыми огнями и разделенными фарами. В то же время задняя часть имеет обновленные задние фонари. Все эти элементы дизайна были представлены в начале этого года, когда Kia презентовала обновленный EV6 в Корее.

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Однако, EV6 GT также получил функцию программного переключения передач (VGS), что была представлена Hyundai Ioniq 5 N, благодаря чему высокопроизводительный электромобиль имеет до семи искусственных переключений. Аудиосистема добавляет различные звуки двигателя для сопровождения “переключений”, а программа даже регулирует крутящий момент электродвигателей, чтобы водители их чувствовали.

Авто использует ту же мощную силовую установку с двумя электромоторами, что и Ioniq 5 N, выдающую 601 лошадиную силу. Она также возрастает до 641 л.с. для временного ускорения, как и у Hyundai. Внутри кроссовер получил новую изогнутую цифровую кабину с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Другие изменения включают переработанный руль и новую отделку центральной консоли.

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Электромобиль имеет батарею емкостью 84 кВт-ч, однако компания не предоставила данных о запасе хода. Kia EV6 2025 года поступит в салоны дилеров до июня следующего года. Цены будут объявлены ближе к дате поступления в продажу.