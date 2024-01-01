Дебютував оновлений Kia EV6 GT

Як повідомляє Motor1, рестайлінговий варіант отримав передню панель “Star Map” зі світлодіодними ходовими вогнями та розділеними фарами. Водночас задня частина має оновлені задні ліхтарі. Усі ці елементи дизайну були представлені на початку цього року, коли Kia презентувала оновлений EV6 у Кореї.

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Однак, EV6 GT також отримав функцію програмного перемикання передач (VGS), що була представлена Hyundai Ioniq 5 N, завдяки чому високопродуктивний електромобіль має до семи штучних перемикань. Аудіосистема додає різні звуки двигуна для супроводу “перемикань”, а програма навіть регулює крутний момент електродвигунів, щоб водії їх відчували.

Авто використовує ту саму потужну силову установку з двома електромоторами, що й Ioniq 5 N, що видає 601 кінську силу. Вона також зростає до 641 к.с. для тимчасового прискорення, як і у Hyundai. Усередині кросовер отримав нову вигнуту цифрову кабіну з двома 12,3-дюймовими дисплеями. Інші зміни включають перероблене кермо та нову обробку центральної консолі.

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Електромобіль має батарею ємністю 84 кВт-год, проте компанія не надала даних про запас ходу. Kia EV6 2025 року надійде в салони дилерів до червня наступного року. Ціни будуть оголошені ближче до дати надходження в продаж.