Официально представлен высокопроизводительный электрический кроссовер Kia EV9 GT

Дебют новинки состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Как сообщает Motor1, от обычного EV9, который имеет два электромотора на 189 л.с., вариант GT отличается передним двигателем мощностью 214 л.с. и задним на 362 “лошадей”. Конечно, 362 плюс 214 не равно заявленной 501 силе, но, видимо, каждый двигатель достигает пиковой мощности в разные моменты.

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Компания говорит, что этого достаточно, чтобы достичь 100 км/ч всего за 4,3 секунды, что для автомобиля такого размера является весьма впечатляющим показателем. Кроме повышения мощности, инженеры Kia предоставили кроссоверу увеличенные тормоза, обновленную подвеску с адаптивными амортизаторами, 21-дюймовые колесные диски и электронный задний дифференциал ограниченного трения.

К тому же EV9 GT получил опцию VGS – виртуального переключения передач, имитирующего работу ДВС. Это функция, которую Kia переняла от корпоративного брата Hyundai, представившего ее впервые в Ioniq 5 N. Фактически, VGS имитирует ощущение традиционного двигателя благодаря фальшивому звуку работы мотора, раздающемуся из динамиков аудиосистемы.

Водитель сможет использовать систему в имитированном режиме автоматической трансмиссии или переключать “передачи” с помощью лепестковых переключателей на руле. Новый EV9 GT выделяется другими различными элементами отделки снаружи, салатово-зелеными акцентами внутри и спортивными сиденьями, отделанными алькантарой.

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В отличие от других моделей EV9, которые изготавливают в Вест-Пойнте, штат Джорджия, EV9 GT будут изготавливать исключительно в Южной Корее. Компания не раскрыла запас хода, а также стоимость модели. Поставки должны начаться во второй половине 2025 года.