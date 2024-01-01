Каким будет соперник Renault Trafic и Volkswagen IDBuzz от Kia: первые фото

Новый PV5 будет доступен в двух версиях – как большой MPV для перевозки людей, так и в исполнении для грузовых операций. Названия уже официально закреплены – Kia PV5 Passenger и Kia PV5 Cargo. Об этом производитель сообщил на своем сайте.

Корпорация Kia пока представила внешний дизайн своих моделей PV5 Passenger и Cargo. Остальные детали будут раскрыты в ходе дня бренда Kia EV Day в испанском городе Таррагона.

Читайте также Первые фото Kia EV3 дают понять концепцию дизайна новинки

Южнокорейский дуэт очень похож на тот, что Volkswagen предложил для ID.Buzz. На рынке фургонов Kia придется конкурировать с Renault Trafic, новое электрическое поколение которого будет выпущено в 2026 году.

Пассажирская и грузовая версии Kia PV5. Фото: Kia медиацентр

Модели PV5 получат новую платформу (PBV) типа скейтборда, оптимизированную для электромоторизации. Это особенно очевидно в дизайне с колесами, сдвинутыми к углам, и очень коротким носом.

А вы это, случайно, не пропустили Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman

"Пятая" модель была анонсирована концепт-каром в начале 2024 года. Теперь серийная модель уже на выходе. Обе версии получили щедрую защиту кузова, вокруг колес имеют угловой дизайн. Также привлекает внимание большая стеклянная поверхность челночной версии.

Задняя часть более обычная. Вертикальные фонари по бокам оставляют место для двух откидных дверей в версиях для подсобного хозяйства.