Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman

Уже подтверждено, что модель с ДВС будет предназначена для рынков развивающихся, а электропикап готовится для рынков развитых стран. Вместо 2,2-литрового дизельного двигателя с классической трансмиссией будет стоять электрический полный привод с питанием от батареи.

Это впервые, когда Kia официально подтвердила, что электрический Tasman находится в активной фазе работы. Об этом сообщает electrek.co.

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Ранее производитель заявлял, что его модульная платформа достаточно гибкая, чтобы подходить к различным силовым агрегатам, но версия EV никогда не упоминалась.

Электрический пикап уже был замечен во время тестирования в США (см. видео внизу). По мнению экспертов, его дизайн немного похож на трехрядный внедорожник Kia EV9.

Аккумуляторный Kia Tasman в антишпионской ливрее во время теста в США. Скриншот: Авто24

Электрический пикап Kia будет конкурировать с большим количеством электромобилей, включая Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Chevy Silverado EV и тому подобное.

И хотя это выглядит несколько вызывающе, но он бросит вызов мировым лидерам продаж на ископаемом топливе и гибридным пикапам, таких как Toyota Hilux.

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При длине 5410 мм, ширине 1930 мм и высоте 1870 мм Kia Tasman немного меньше Ford F-150 Lightning (5885 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1961 мм в высоту).

Другие детали относительно мощности двигателей, размера батареи и запаса хода не раскрываются. Предполагаемая стоимость электрической версии также не озвучивается.