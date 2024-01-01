Kia презентовала первый собственный пикап под названием Tasman

Модель будет доступна в исполнении с обычной и двойной кабиной и различными вариантами обработки грузового пространства. В зависимости от рынков, корейский автопроизводитель будет предлагать рамный внедорожник с бензиновым или дизельными двигателями.

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Например, в Корее пикап будет доступен с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 281 л.с. и 421 Нм крутящего момента, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Kia говорит, что благодаря ей Tasman может разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды и развивать максимальную скорость 185 км/ч.

В то же время на австралийском рынке новинка будет оснащена 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 210 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Дизель сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, чего достаточно, чтобы достичь 100 км/ч за 10,4 секунды. Максимальная скорость в таком варианте остается неизменной.

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В других регионах, таких как Ближний Восток и Африка, клиенты смогут выбирать 2,5-литровым бензиновым двигателем, оснащенным восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и 2,2-литровым дизельным двигателем с восьмиступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Узнать модель можно по ее радикальному коренастому дизайну. Kia говорит, что команда дизайнеров сознательно избегала привычного языка форм, которая десятилетиями доминировала в жанре пикапов, чтобы придать Tasman формы, которая подчеркивает ощущение солидной мощности автомобиля через простые, но функциональные элементы.

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Из-за этого, на первый взгляд, внешность автомобиля может показаться странной почти со всех сторон. Tasman отличается необычной передней частью с нетрадиционным расположением фар, сдвинутых в сторону. Кроме этого, новинка имеет большие логотипы Kia на капоте и дверях грузового отсека.

В то же время интерьер выглядит более привычным. Его украшением являются три родственные экраны 12,3 дюйма + 5 дюймов + 12,3 дюйма, которые выполняют роль цифровой панели приборов и дисплеев информационно-развлекательной системы. Компания не отказалась от традиционных физических элементов управления. Модель также можно оснастить аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon с восемью динамиками.

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Что касается грузоподъемности, полезная нагрузка составляет от 101 до 1195 кг, а буксировочная способность – до 3500 кг. Kia также гордится объемом грузового отделения в 1173 литров, благодаря чему Tasman опережает своих конкурентов.