Kia превратила в электромобиль собственный автомобиль 1996 года

Как передает Carscoops, стандартный 1,3-литровый бензиновый двигатель, выдающий всего 60 лошадиных сил, заменили на 109-сильный электромотор. Интересно, что стандартную 5-ступенчатую механику удалось сохранить.Сообщается, что компания Kia создала автомобиль в сотрудничестве с Electrogenic.

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Автомобиль имеет несколько режимов движения. Eco ограничивает мощность до 61 л.с. и обеспечивает ускорение в 11,8 секунды до 100 км/ч, подобное тому, которое предлагал оригинальный автомобиль с бензиновым двигателем.

Auto предоставляет водителям больше ощущений современного электромобиля, позволяя оставить хэтчбек на третьей передаче, а также предлагает больше рекуперативного торможения. Максимальная скорость ограничена передаточным числом, поэтому он не подойдет для пробегов по автомагистралям.

В то же время режим Sport, обеспечивает максимальную мощность и позволяет достичь первой сотни примерно за 8 секунд. Внешность автомобиля оставили аутентичной. Даже гнездо для зарядки скрыто под стандартной заливной крышкой. Большинство людей, увидев его, проезжая мимо, просто подумают, что это идеально сохранившийся оригинал, хотя есть некоторые тонкие обновления.

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Автомобиль получил новую краску White Pearl, фары и фонари получили иную графику, а интерьер был перешит новыми материалами. Главным отличием является наличие двух батарей емкостью 10 кВт-ч: одна под капотом, а вторая - под дном багажника. Бортовому зарядному устройству на 3,3 кВт требуется шесть часов, чтобы зарядить их полностью. Запас хода электромобиля составляет 193 км.