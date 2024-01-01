Kia перетворила на електромобіль власний автомобіль 1996 року

Як передає Carscoops, стандартний 1,3-літровий бензиновий двигун, що видав всього 60 кінських сил, замінили на 109-сильний електромотор. Цікаво, що стандартну 5-ступеневу механіку вдалося зберегти.Повідомляється, що компанія Kia створила автівку у співпраці з Electrogenic.

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Автівка має кілька режимів руху. Eco обмежує потужність до 61 к.с. й забезпечує прискорення в 11,8 секунди до 100 км/год, подібне до того, яке пропонував оригінальний автомобіль з бензиновим двигуном.

Auto надає водіям більше відчуттів сучасного електромобіля, дозволяючи залишити хетчбек на третій передачі, а також пропонує більше рекуперативного гальмування. Максимальна швидкість обмежена передаточним числом, тому він не підійде для пробігів по автомагістралях.

Водночас режим Sport, забезпечує максимальну потужність й дозволяє досягти першої сотні приблизно за 8 секунд. Зовнішність автівки залишили автентичною. Навіть гніздо для зарядки приховано під стандартною заливною кришкою. Більшість людей, побачивши його, проїжджаючи повз, просто подумають, що це ідеально збережений оригінал, хоча є деякі тонкі оновлення.

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Автівка отримала нову фарбу White Pearl, фари та ліхтарі отримали інакшу графіку, а інтер’єр було перешито новими матеріалами. Головною відмінністю є наявність двох батарей ємністю 10 кВт-год: одна під капотом, а друга — під дном багажника. Бортовому зарядному пристрою на 3,3 кВт потрібно шість годин, щоб зарядити їх повністю. Запас ходу електромобіля становить 193 км.