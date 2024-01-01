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Kia поделилась тизерами нового Sportage

Текущий Kia Sportage пятого поколения вскоре получит обновление в середине своего жизненного цикла. Обновленная модель будет отличаться иным стилем передней части, измененной оптикой и новым салоном.
Kia вскоре представит обновленный Sportage: первый тизер - Auto24

ФОТО: Kia|

Тизерное изображение Kia Sportage

Даниил Северенчук
logo25 октября, 14:40
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Первый тизер от корейского автопроизводителя был посвящен измененной оптике с вертикальными блоками и новой графике задних фонарей. Все это указывает на то, что Kia придала кроссоверу новейший язык дизайна бренда.

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Передняя часть будет кардинально отличаться от текущей версии, благодаря паре прямых вертикальных фар с иной решеткой радиатора. В то же время задняя часть получила улучшенную светодиодную графику фонарей для более современного вида.

Таким образом, Sportage получит внешность, подобную той что имеют Picanto, Sorento, Carnival, K4 и K8. Компания пока не раскрывает стиль салона, однако серия шпионских снимков указывает на то, что модель получит новую приборную панель с большим изогнутым дисплеем, обновленные элементы управления и двухспицевый руль.

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