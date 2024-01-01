Kia поділилась тизерами нового Sportage

Перший тизер від корейського автовиробника був присвячений зміненій оптиці з вертикальними блоками та новій графіці задніх ліхтарів. Все це вказує на те, що Kia надала кросоверу новітню мову дизайну бренду.

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Передня частина буде кардинально відрізнятись від поточної версії, завдяки парі прямих вертикальних фар з інакшою решіткою радіатора. Водночас задня частина задня частина отримала покращену світлодіодну графіку ліхтарів для сучаснішого вигляду.

Таким чином, Sportage отримає зовнішність, подібну до тієї що мають Picanto, Sorento, Carnival, K4 і K8. Компанія поки не розкриває стиль салону, проте серія шпигунських знімків вказує на те, що модель отримає нову приладову панель із великим вигнутим дисплеєм, оновлені елементи керування та двоспицеве кермо.