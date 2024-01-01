Kia ProCeed зняли з виробництва через низький попит

Як передає Autocar, хетчбек Ceed та універсал Xceed залишаться у продажу, оскільки на останнього припадає 47% від усіх продажів сімейства Ceed у Великобританії. Там було продано лише 10 000 екземплярів ProCeed – приблизно на 60 000 менше, ніж Ceed і Xceed загалом за той самий період.

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“ProCeed був важливою моделлю для Kia у сегменті компактних сімейних автомобілів, підкреслюючи сильні сторони Kia у якості, практичності та привабливому дизайні. Однак, версії ProCeed з правим кермом становлять лише відносно невелику частку загального виробництва та продажів Ceed”, - заявив корейський автовиробник.

Компанія також додала, що поточні замовлення клієнтів на Kia ProCeed будуть виконані й що наразі на складі доступні невелика кількість екземплярів у різних виконаннях.