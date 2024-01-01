Kia тестує оновлений Sportage: шпигунські фото

Як передає Carscoops, за чутками, ймовірна дата презентації – 24 жовтня. Шпигуни помітили гібридний варіант кросовера, коли він проходив тестування на Нюрбургрингу. Основна відмінність новинки схована в салоні.

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Йдеться про новий вигнутий дисплей інформаційно-розважальної системи, що поєднаний з цифровою панеллю приладів. Окрім цього, можна побачити нове рульове колесо з двома спицями, мінімалістичний важіль перемикання передач центральну консоль.

Дизайн передньої частини також зазнав змін, оскільки Sportage матиме абсолютно нову передню панель із прямокутною решіткою радіатора й вертикальними фарами, які трохи нагадують ті, що мають Carnival, Sorento та EV9.

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Водночас ззаду оновлення більш стримані, але все одно помітні. Кросовер отримав злегка оновлений бампер із новими відбивачами, а графіка задніх ліхтарів була дещо змінена. Інформації про силовий агрегат наразі обмаль.

М’який гібрид використовує 1,6-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, що видає 150 к.с. й може бути підключений до шестиступінчастої механічної або семиступінчастої коробки передач з подвійним зчепленням.

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Корейський автовиробник також пропонує гібрид, який має 1,6-літровий двигун з турбонаддувом, електродвигун і акумулятор ємністю 1,49 кВт-год. Комбінована потужність системи становить 229 “коней”. Також є плагін-гібридний варіант з оновленим двигуном і більшим акумулятором на 13,8 кВт-год. Завдяки змінам модель має 265 к. с. й запас ходу лише на електриці до 69 км.