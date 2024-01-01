Стало відомо, коли дебютує пікап Kia Tasman

Як передає Carscoops, Kia оголосила, що презентація Tasman відбудеться на Міжнародному автосалоні в Джидді в Саудівській Аравії 29 жовтня. До того ж корейський автовиробник вперше показав новинку без камуфляжу.

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Компанія ділиться тизерами пікапа ще з квітня 2024 року, але остання серія зображень та відео нарешті розкрила таємницю зовнішності Tasman. Дизайн автівки вирізняється квадратними лініями, яскраво вираженими крилами та вертикально розташованою оптикою.

На кадрах помітно, що пікап має подвійну кабіну та достатній дорожній просвіт. Kia заявила, що Tasman “усуває недоліки, типові для існуючих конструкцій пікапів”, не надавши жодних пояснень, що це насправді означає.

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Інтер’єр виглядає високотехнологічним, оскільки шпигуни раніше поділились кадрами салону, з цифровою панеллю приладів та дисплеєм мультимедіа, а також люком, підігрівом сидінь й виразними алюмінієвими акценти.

Ймовірно, автомобіль пропонуватиметься з дизельним двигуном, швидше за все, 2,2-літровим чотирициліндровим CRDi від Hyundai Santa Fe й Kia Sorento, який видає 202 к.с. й 441 Нм крутного моменту. Є також чутки, що Kia може запропонувати більш потужний 3,0-літровий турбодизель V6, але поки нічого не підтверджено.