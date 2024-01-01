Стало известно, когда дебютирует пикап Kia Tasman

Как передает Carscoops, Kia объявила, что презентация Tasman состоится на Международном автосалоне в Джидде в Саудовской Аравии 29 октября. К тому же корейский автопроизводитель впервые показал новинку без камуфляжа.

Читайте также: Hyundai, Kia и Samsung создают конкурента Apple CarPlay

Компания делится тизерами пикапа еще с апреля 2024 года, но последняя серия изображений и видео наконец раскрыла тайну внешности Tasman. Дизайн автомобиля отличается квадратными линиями, ярко выраженными крыльями и вертикально расположенной оптикой.

На кадрах заметно, что пикап имеет двойную кабину и достаточный дорожный просвет. Kia заявила, что Tasman “устраняет недостатки, типичные для существующих конструкций пикапов”, не предоставив никаких объяснений, что это на самом деле означает.

Также интересно: Kia выходит на рынок электрических фургонов

Интерьер выглядит высокотехнологичным, поскольку шпионы ранее поделились кадрами салона, с цифровой панелью приборов и дисплеем мультимедиа, а также люком, подогревом сидений и выразительными алюминиевыми акцентами.

Вероятно, автомобиль будет предлагаться с дизельным двигателем, скорее всего, 2,2-литровым четырехцилиндровым CRDi от Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, который выдает 202 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Есть также слухи, что Kia может предложить более мощный 3,0-литровый турбодизель V6, но пока ничего не подтверждено.