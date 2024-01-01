Kia ProCeed сняли с производства из-за низкого спроса

Как передает Autocar, хэтчбек Ceed и универсал Xceed останутся в продаже, поскольку на последнего приходится 47% от всех продаж семейства Ceed в Великобритании. В Великобритании было продано всего 10 000 экземпляров ProCeed – примерно на 60 000 меньше, чем Ceed и Xceed в целом за тот же период.

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“ProCeed был важной моделью для Kia в сегменте компактных семейных автомобилей, подчеркивая сильные стороны Kia в качестве, практичности и привлекательном дизайне. Однако, версии ProCeed с правым рулем составляют лишь относительно небольшую долю общего производства и продаж Ceed”, - заявил корейский автопроизводитель.

Компания также добавила, что текущие заказы клиентов на Kia ProCeed будут выполнены и сейчас на складе даже доступны небольшое количество экземпляров в различных исполнениях.