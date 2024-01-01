Kia презентувала перший власний пікап під назвою Tasman

Модель буде доступна у виконанні зі звичайною та подвійною кабіною та різними варіантами обробки вантажного простору. Залежно від ринків, корейський автовиробник пропонуватиме рамний позашляховик з бензиновим або дизельними двигунами.

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Наприклад, в Кореї пікап буде доступний з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 281 к.с. й 421 Нм крутного моменту, що працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Kia каже, що завдяки їй Tasman може розганятися з 0 до 100 км/год за 8,5 секунди та розвивати максимальну швидкість 185 км/год.

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Водночас на австралійському ринку новинка буде оснащена 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 210 к.с. й 441 Нм крутного моменту. Дизель поєднується з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, чого достатньо, аби досягнути 100 км/год за 10,4 секунди. Максимальна швидкість в такому варіанті залишається незмінною.

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В інших регіонах, таких як Близький Схід і Африка, клієнти зможуть обирати 2,5-літровим бензиновим двигуном, оснащеним восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, і 2,2-літровим дизельним двигуном з у восьмиступінчастою автоматичної або шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Впізнати модель можна за її радикальним кремезним дизайном. Kia каже, що команда дизайнерів свідомо уникала звичної мови форм, яка десятиліттями домінувала в жанрі пікапів, аби надати Tasman форми, яка підкреслює відчуття солідної потужності автомобіля через прості, але функціональні елементи.

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Через це, на перший погляд, зовнішність автівки може здатись дивною майже з усіх боків. Tasman відрізняється незвичною передньою частиною з нетрадиційним розташуванням фар, зсунутих в бік. Окрім цього, новинка має великі логотипи Kia на капоті та дверях вантажного відсіку.

Водночас інтер’єр виглядає більш звичним. Його окрасою є три споріднені екрани 12,3 дюйма + 5 дюймів + 12,3 дюйма, які виконують роль цифрової панелі приладів та дисплеїв інформаційно-розважальної системи. Компанія не відмовилась від традиційних фізичних елементів керування. Модель також можна оснастити аудіосистемою преміумкласу Harman Kardon з восьми динаміками.

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Що стосується вантажопідйомності, корисне навантаження становить від 101 до 1195 кг, а буксирувальна здатність – до 3500 кг. Kia також пишається об’ємом вантажного відділення в 1173 літрів, завдяки чому Tasman випереджає своїх конкурентів.