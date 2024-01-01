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Kia презентувала перший власний пікап під назвою Tasman

Перший пікап Kia отримав потужні двигуни, кремезний дизайн та чудову технологічну оснащеність. Новинка пропонуватиметься на ринках Кореї, Австралії, Африки та Близького Сходу.
Kia Tasman 2025: фото, характеристики - Auto24

ФОТО: Kia|

Kia Tasman 2025

Данило Северенчук
logo29 жовтня, 13:40
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Модель буде доступна у виконанні зі звичайною та подвійною кабіною та різними варіантами обробки вантажного простору. Залежно від ринків, корейський автовиробник пропонуватиме рамний позашляховик з бензиновим або дизельними двигунами.

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Наприклад, в Кореї пікап буде доступний з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 281 к.с. й 421 Нм крутного моменту, що працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Kia каже, що завдяки їй Tasman може розганятися з 0 до 100 км/год за 8,5 секунди та розвивати максимальну швидкість 185 км/год.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неможливо. В німецького концерну Bosch - найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch.

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Водночас на австралійському ринку новинка буде оснащена 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 210 к.с. й 441 Нм крутного моменту. Дизель поєднується з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, чого достатньо, аби досягнути 100 км/год за 10,4 секунди. Максимальна швидкість в такому варіанті залишається незмінною.

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В інших регіонах, таких як Близький Схід і Африка, клієнти зможуть обирати 2,5-літровим бензиновим двигуном, оснащеним восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, і 2,2-літровим дизельним двигуном з у восьмиступінчастою автоматичної або шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Впізнати модель можна за її радикальним кремезним дизайном. Kia каже, що команда дизайнерів свідомо уникала звичної мови форм, яка десятиліттями домінувала в жанрі пікапів, аби надати Tasman форми, яка підкреслює відчуття солідної потужності автомобіля через прості, але функціональні елементи.

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Через це, на перший погляд, зовнішність автівки може здатись дивною майже з усіх боків. Tasman відрізняється незвичною передньою частиною з нетрадиційним розташуванням фар, зсунутих в бік. Окрім цього, новинка має великі логотипи Kia на капоті та дверях вантажного відсіку.

Водночас інтер’єр виглядає більш звичним. Його окрасою є три споріднені екрани 12,3 дюйма + 5 дюймів + 12,3 дюйма, які виконують роль цифрової панелі приладів та дисплеїв інформаційно-розважальної системи. Компанія не відмовилась від традиційних фізичних елементів керування. Модель також можна оснастити аудіосистемою преміумкласу Harman Kardon з восьми динаміками.

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Що стосується вантажопідйомності, корисне навантаження становить від 101 до 1195 кг, а буксирувальна здатність – до 3500 кг. Kia також пишається об’ємом вантажного відділення в 1173 літрів, завдяки чому Tasman випереджає своїх конкурентів.

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