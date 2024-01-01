Яким буде суперник Renault Trafic і Volkswagen ID.Buzz від Kia: перші фото

Новий PV5 буде доступний у двох версіях – як великий MPV для перевезення людей, так і у виконанні для вантажних операцій. Назви вже офіційно закріплено – Kia PV5 Passenger та Kia PV5 Cargo. Про це виробник сповістив на своєму сайті.

Корпорація Kia поки представила зовнішній дизайн своїх моделей PV5 Passenger і Cargo. Решта деталей буде розкрито в ході дня бренду Kia EV Day в іспанському місті Таррагона.

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Південнокорейський дует дуже схожий на той, що Volkswagen запропонував для ID.Buzz. На ринку фургонів Kia доведеться конкурувати з Renault Trafic, нове електричне покоління якого буде випущено в 2026 році.

Пасажирська та вантажна версії Kia PV5. Фото: Kia медіацентр

Моделі PV5 отримають нову платформу (PBV) типу скейтборду, оптимізовану для електромоторізації. Це особливо очевидно в дизайні з колесами, зсунутими до кутів, і дуже коротким носом.

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"П’ята" модель була анонсована концепт-каром на початку 2024 року. Тепер серійна модель уже на виході. Обидві версії отримали щедрий захист кузова, навколо коліс мають кутовий дизайн. Також привертає увагу велика скляна поверхня човникової версії.

Задня частина більш звичайна. Вертикальні ліхтарі з боків залишають місце для двох відкидних дверей у версіях для підсобного господарства.