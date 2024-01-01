Kia готує електричний пікап з самоскидним кузовом

Скандинавські світлини засвідчили тестування бортової акумуляторної машини в суворих зимових умовах на дорогах Полярної зони. Про це сповістив часопис CAR Magazine.

Таким чином, акумуляторним Renault Trafic й Volkswagen ID Buzz на європейському ринку конкуренцію складуть не kbit модель Kia PV5 Passenger з пасажирським салоном та Kia PV5 Cargo у вигляді вантажного фургона, але й бортова версія. Про ці моделі редакція Авто24 розповідала на минулому тижні.

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При більш ретельному огляді поданих фото можна зробити висновок, що тестується не стільки бортова вантажівка, скільки легкий комерційний автомобіль (LCV) з самоскидним кузовом. На це вказує кілька характерних ознак.

Якщо уважно придивитися до бічної проєкції зафіксованого на фото автомобіля, то там між кабіною та кузовом помічено вузенький простір. Така конструкція з закабінним просвітом притаманна саме самоскидам.

Отож, говорити про чисто бортову версію можна, вона обов’язково буде чи вже є, але в цьому випадку тестується саме самоскидний варіант.

Звісно, тестований автомобіль має антишпигунський камуфляж. Особливому маскуванню піддано саме передню частину Kia. Схоже, великі випуклості в конфігурації свідчать про пластикову обшивку навколо колісних арок, що легко замінюються при пошкодженні з мінімальними фінансовими затратами.

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Привертає увагу велике вікно задньої стінки кабіни. Там стоїть перегородка, що відокремлює кабіну від вантажного відсіку, дозволяючи водіям бачити за собою та стежити за тим, що знаходиться позаду.

При цьому стійка захисту заднього вікна інтегрована не в конструкцію кабіни, а в передній борт кузова. Вона захищає водія та пасажира від будь-яких великих предметів, що можуть зміститися в кузові.

Задні ліхтарі, схоже, мають інший дизайн, ніж у вертикальному стилі на вже презентованому фургоні. Тут вони розташовані низько та в горизонтальній площині й ніби з захисною решіткою, що притаманно спецтехніці. А ось світлодіодну будову збережено.

Ймовірно, значна частина замовлень від європейських дилерських центрів буде формуватися саме на шасі – кабіна та гола рама у задній частині. На ній виробники зможуть монтувати власне обладнання.

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Це можуть бути ізотермічні фургони з холодильним обладнанням, машини міської дистрибуції, поштові та кур’єрські карети, попит на які тільки зростає.

Енергетики, зв’язківці осторонь також не пройдуть, оскільки на відкритій платформі можна розмістити легкі версії гідравлічних підіймачів вантажністю до 100 кг.

Kia в ході презентації фургонів PV5 вже заявила, що гама внутрішніх перетворень електричної версії буде велика. На автомобілі заводського виконання буде поширена власна гарантія виробника - така ж семирічна в 100 000 миль (160 934 км), як і на легкові автомобілі.

Фото: сайт CAR Magazine