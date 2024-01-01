Власники Kia Soul можуть отримати новий двигун в рамках відкличної кампанії

Як повідомляє Carscoops, до відкличної кампанії потрапили 137 000 автомобілів. Повідомляється, що поршневі масляні кільця могли бути виготовлені неправильно. Відкликання стосується Soul 2021-2023 років і Seltos 2021-2023 років випуску, які оснащені 2,0-літровими чотирициліндровими двигунами.

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Загалом постраждало 83 621 екземпляра Soul та 53 635 Seltos. Корейський автовиробник повідомив, що з часом “відхилення якості” кілець призводить до збільшеного споживання моторної оливи, а в найгірших випадках – до його клину.

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), зазначає, що в “окремих випадках може виникнути пожежа через витік оливи на гарячий випускний колектор в разі виникнення отвору у блоці двигуна”. Несправні поршневі кільця були виготовлені компанією Dongsuh Federal-Mogul, і Kia вперше дізналася про проблему у вересні минулого року.

Kia Seltos

Тоді власники почали активно висувати претензій щодо гарантії на заміну двигуна для Seltos і Soul 2021 року. Це викликало перевірку повернутих двигунів й, в результаті, під час демонтажу було виявлено “пошкоджені масляні кільця та подряпини на стінках циліндрів, один з яких мав отвір у блоці двигуна”.

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Автовиробник повідомляє про 400 потенційних інцидентів клину двигуна, а також 4 пожежі Soul, які, ймовірно, теж пов’язані з цим дефектом. Дилери отримали вказівку оглядати й замінювати усі підозрілі двигуни. Власників постраждалих авто повідомлять до початку квітня.