Владельцы Kia Soul могут получить новый двигатель в рамках отзывной кампании

Как сообщает Carscoops, в отзывную кампанию попали 137 000 автомобилей. Сообщается, что поршневые масляные кольца могли быть изготовлены неправильно. Отзыв касается Soul 2021-2023 годов и Seltos 2021-2023 годов выпуска, которые оснащены 2,0-литровыми четырехцилиндровыми двигателями.

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Всего пострадало 83 621 экземпляра Soul и 53 635 Seltos. Корейский автопроизводитель сообщил, что со временем “отклонения качества” колец приводит к увеличенному потреблению моторного масла, а в худших случаях – к его клину.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), отмечает, что в “отдельных случаях может возникнуть пожар из-за утечки масла на горячий выпускной коллектор в случае возникновения отверстия в блоке двигателя”. Неисправные поршневые кольца были изготовлены компанией Dongsuh Federal-Mogul, и Kia впервые узнала о проблеме в сентябре прошлого года.

Kia Seltos

Тогда владельцы начали активно выдвигать претензий по гарантии на замену двигателя для Seltos и Soul 2021 года. Это вызвало проверку возвращенных двигателей и, в результате, во время демонтажа было обнаружено “поврежденные масляные кольца и царапины на стенках цилиндров, один из которых имел отверстие в блоке двигателя”.

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Автопроизводитель сообщает о 400 потенциальных инцидентов клина двигателя, а также 4 пожара Soul, которые, вероятно, тоже связаны с этим дефектом. Дилеры получили указание осматривать и заменять все подозрительные двигатели. Владельцев пострадавших авто сообщат до начала апреля.