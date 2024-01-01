Первый электрический фургон Kia выглядит довольно привлекательно: видео

Футуристический дизайн бросается в глаза сразу. Модель PV5 является почти копией концепции, показанной в прошлом году на выставке CES. Среднеразмерный электрический фургон намерен начать новую стратегию Kia Platform Beyond Vehicle (PBV).

Продажи стартуют во второй половине 2025 года. Электрический фургон Kia впервые был замечен в Корее без камуфляжа. Новое видео от HealerTV дает лучшее представление о том, чего ожидать, когда PV5 появится в дилерских центрах.

Читайте также Каким будет соперник Renault Trafic и Volkswagen ID.Buzz от Kia: первые фото

PV5 сохраняет свой технологичный дизайн, который почти опередил свое время. Было показано два цвета кузова экстерьера: белый и более темный серый или черный.

Kia сделала сзади так, чтобы фургон не выглядел как автобус, придавая ему более округлую общую форму. Как и Volkswagen ID.Buzz, PV5 от Kia больше похож на микроавтобус. С параметрами 4 695 х 1 895 х 1 899 мм пассажирский электрический фургон Kia немного меньше европейской модели ID.Buzz (4 712 х 985 мм х 1 937 мм).

Читайте также Kia готовит электрический пикап с самосвальным кузовом

Он будет доступен с аккумуляторными батареями емкостью 51,5 кВт-ч и 71,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 400 км WLTP. Сможет быстро заряжаться (от 10% до 80%) примерно за 30 минут. Для сравнения: питаясь от аккумулятора емкостью 84 кВт-ч, ID.Buzz теперь предлагает запас хода WLTP до 471,5 км.